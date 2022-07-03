川普盼再戰2024！傳最快本月宣布參選　共和黨人卻「怕爆」

▲美國前總統川普傳出最快將在本月宣布角逐2024年總統大選，但據悉共和黨人對此意見分歧。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

一名與川普關係密切的消息人士2日向《華盛頓郵報》透露，美國前總統川普正在考慮提前宣布競選2024年總統大選。《紐約時報》報導更稱，他的助手們已在籌組競選團隊，最快7月就能宣布參選。不過，這也引發部分共和黨人的憂慮，深怕影響年底期中選舉的選情，並不樂見他提早揭露消息。

美前總統川普2015年6月首次展開總統競選活動，並於2016年當選，然而，在2020年選戰輸給拜登後，有消息人士透露，他正計畫提早宣布參選2024大選。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普已告訴盟友，他最快將在本月開始競選活動。《紐時》則指出，川普的助手們正忙於在本月公布參選的消息前，趕著籌組競選團隊。

▲美媒稱，共和黨人擔心川普宣布參選的消息，可能會影響共和黨在2022年底期中選舉的表現。（圖／路透）

近日美國召開有關2021年1月6日選民闖國會襲擊案的聽證會，許多證詞批露當時的川普對暴力威脅漠不關心，並拒絕採取行動制止混亂。不過，這似乎未能讓他變得謙卑，與川普關係密切的共和黨人表示，川普認為宣布參選會讓更多人相信，這些調查只是出於政治動機。消息人士也暗示，川普可能會在不通知其他共和黨可能出線的參選人的情況下，透過社交媒體宣布參選。

報導指出，川普在共和黨人中擁有80%的超高支持率，但有越來越多共和黨選民正在觀望其他選擇，也有黨內人士試圖勸阻川普不要提早宣布參選。科羅拉多州共和黨前主席、共和黨策略分析師Dick Wadhams就表示，共和黨人非常想贏得2022期中選舉，但他們許多人開始意識到，利用川普日常攻擊2020總統大選的陰謀論競選的人肯定會落選。

報導稱，部分共和黨人反對川普提前宣布競選的原因，除了擔心影響11月的期中選舉之外，也有人擔憂關於國會暴動的證詞可能已默默地動搖了川普的政治影響力，另外，若川普提前宣布參選，將無法動用目前放在政治行動委員會的1億美元資金，還將受到未來2年只能接受每位選民最多捐款2900美元的初選限制。

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