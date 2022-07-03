奪命瞬間曝光！「噴射車PK飛機」時速飆482km　炸成火球1死

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根航空秀2日下午發生死亡事故，名為「衝擊波噴射卡車」（Shockwave Jet Truck）以時速約482公里飆速向前衝，與空中2架飛機競速，沒想到這輛車卻在出發後沒多久就爆炸，熊熊火球瞬間燃起，造成車上駕駛死亡。這一幕讓在場多名觀眾嚇壞，畫面也在社群媒體上瘋傳。

▲外傳當時駕駛正打開減速用裝置。（圖／翻攝自推特）

綜合福斯新聞等報導，這起事故發生2日下午1時許，這輛卡車與2架飛機飆速。依據畫面，2架飛機在起點後方先行升空，接著越過起點後，卡車也往前衝刺，速度越來越快，測得時速約482公里。

但卡車才剛追過其中一架飛機，車身突然爆炸冒出熊熊火光，在穿越前方的烈焰後，大量黑煙冒出。據信當時車上駕駛正打開減速用裝置。

這一幕讓現場觀眾當場嚇壞，救援人員緊急出動，活動暫停。當局事後也證實，這起事件造成一人死亡，美國聯邦航空總署（FAA）已與當地政府聯手展開調查。