奪命瞬間曝光！「噴射車PK飛機」時速飆482km　炸成火球1死

記者詹雅婷/綜合報導

美國密西根航空秀2日下午發生死亡事故,名為「衝擊波噴射卡車」(Shockwave Jet Truck)以時速約482公里飆速向前衝,與空中2架飛機競速,沒想到這輛車卻在出發後沒多久就爆炸,熊熊火球瞬間燃起,造成車上駕駛死亡。這一幕讓在場多名觀眾嚇壞,畫面也在社群媒體上瘋傳。

▲外傳當時駕駛正打開減速用裝置。(圖/翻攝自推特)

綜合福斯新聞等報導,這起事故發生2日下午1時許,這輛卡車與2架飛機飆速。依據畫面,2架飛機在起點後方先行升空,接著越過起點後,卡車也往前衝刺,速度越來越快,測得時速約482公里。

但卡車才剛追過其中一架飛機,車身突然爆炸冒出熊熊火光,在穿越前方的烈焰後,大量黑煙冒出。據信當時車上駕駛正打開減速用裝置。

這一幕讓現場觀眾當場嚇壞,救援人員緊急出動,活動暫停。當局事後也證實,這起事件造成一人死亡,美國聯邦航空總署(FAA)已與當地政府聯手展開調查。

BATTLE CREEK, Mich. A person was killed in an accident at the Battle Creek Field of Flight Air Show and Balloon Festival in Michigan, according to police.



Chris Darnell, 40, has been identified as the person who died, according to a Battle Creek Police Department Facebook post pic.twitter.com/G2lZE55nso