甩「白色液體」到女子臀部判無罪　他要警撤「性騷」處分敗訴

▲台北一簡姓男子看展時，手甩液體到一媽媽臀部上，被該名媽媽報警提告，刑事部分法院雖判簡男無罪，但簡男上訴要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分部分則敗訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名媽媽帶小孩看展時，突覺臀部被碰觸，伸手一摸，褲子上竟有「白色不明液體」，怒而向現場一名簡姓男子提告。因該褲子送驗後，認定上面的液體為水，案經上訴到台灣高等法院，簡男被判無罪定讞，但簡男仍不滿被警方依性騷擾起訴，覺得名譽受損，要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分，案經上訴到最高行政法院判仍敗訴。

判決書指出，一名媽媽於2020年5月18日帶小孩到台灣昆蟲館看展，突然感覺到有人用手碰自己的左臀，查看後竟發現長褲左臀處有一灘「白色不明液體」，覺得是精液，且旁邊只有簡男一人，隨後報警處理。

案經大安分局調查，認定簡男性騷擾事件成立，移送地檢署偵辦。簡男不服，認為名譽受損，提出再申訴被駁回，一路上訴到最高行政法院，要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分。

檢警也將當天該名媽媽穿的長褲拿去化驗，認定褲子上的液體為水，未檢測到精液相關化學反應。但勘驗監視器後認為，簡男當時帶小孩在恆溫動物區觀展，孩子們離開後，簡男仍刻意在該名媽媽附近徘徊、張望，見現場只剩媽媽與她的幼子，簡男先是把手放在嘴部，再把手往下甩，甩的時候手掌張開，疑似有碰到該名媽媽的臀部，引起她注意轉頭查看。

簡男則表示，當天天氣太熱，他拉下口罩擦拭口鼻汗水，順手把水甩出，是無心的動作，並沒有碰觸到對方。

此案的刑事部分，經台北地院檢視監視器，認為簡男所言不無可能，且簡男僅因甩手有疑似觸摸該名媽媽臀部的行為，難認帶有性暗示、含有調戲之意味，判處無罪，案經上訴到台灣高等法院維持一審無罪判決，全案定讞。

簡男又上訴到最高行政法院，要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分，不過法院認為，構成性騷擾防治法之要件，主要是從「被害人感受」出發，而非以行為人具備性騷擾意圖為必要，判簡男敗訴。