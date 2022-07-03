　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

甩「白色液體」到女子臀部判無罪　他要警撤「性騷」處分敗訴

▲牛仔褲,手插口袋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北一簡姓男子看展時，手甩液體到一媽媽臀部上，被該名媽媽報警提告，刑事部分法院雖判簡男無罪，但簡男上訴要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分部分則敗訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名媽媽帶小孩看展時，突覺臀部被碰觸，伸手一摸，褲子上竟有「白色不明液體」，怒而向現場一名簡姓男子提告。因該褲子送驗後，認定上面的液體為水，案經上訴到台灣高等法院，簡男被判無罪定讞，但簡男仍不滿被警方依性騷擾起訴，覺得名譽受損，要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分，案經上訴到最高行政法院判仍敗訴。

判決書指出，一名媽媽於2020年5月18日帶小孩到台灣昆蟲館看展，突然感覺到有人用手碰自己的左臀，查看後竟發現長褲左臀處有一灘「白色不明液體」，覺得是精液，且旁邊只有簡男一人，隨後報警處理。

案經大安分局調查，認定簡男性騷擾事件成立，移送地檢署偵辦。簡男不服，認為名譽受損，提出再申訴被駁回，一路上訴到最高行政法院，要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分。

檢警也將當天該名媽媽穿的長褲拿去化驗，認定褲子上的液體為水，未檢測到精液相關化學反應。但勘驗監視器後認為，簡男當時帶小孩在恆溫動物區觀展，孩子們離開後，簡男仍刻意在該名媽媽附近徘徊、張望，見現場只剩媽媽與她的幼子，簡男先是把手放在嘴部，再把手往下甩，甩的時候手掌張開，疑似有碰到該名媽媽的臀部，引起她注意轉頭查看。

簡男則表示，當天天氣太熱，他拉下口罩擦拭口鼻汗水，順手把水甩出，是無心的動作，並沒有碰觸到對方。

此案的刑事部分，經台北地院檢視監視器，認為簡男所言不無可能，且簡男僅因甩手有疑似觸摸該名媽媽臀部的行為，難認帶有性暗示、含有調戲之意味，判處無罪，案經上訴到台灣高等法院維持一審無罪判決，全案定讞。

簡男又上訴到最高行政法院，要求撤銷警方「成立性騷擾」的行政處分，不過法院認為，構成性騷擾防治法之要件，主要是從「被害人感受」出發，而非以行為人具備性騷擾意圖為必要，判簡男敗訴。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
快訊／今本土32567例「新北最多」！　各縣市分佈曝
快訊／今增88死！　本土+32567
蕭亞軒金曲回歸…網狂刷鼻子！　後台「素顏」臉蛋現形
颱風艾利幾近「裸奔」！　台灣這天起降雨才變少
衣服幾天洗一次？達人給答案　「1動作」細菌萬倍暴長
台股血崩！　他公布恐怖對帳單「慘賠天文數字」
歷年金曲新人名單排開！　網驚「12屆根本神仙打架」
健身猛男槓鈴脫手！　「當場對折」恐怖片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

台三線89k賓士撞山壁！側翻卡溝糗大　駕駛輕傷送醫

抹黑「白沙屯拱天宮」主嫌落網！竟是通緝犯　與2女廟前被捕

甩「白色液體」到女子臀部判無罪　他要警撤「性騷」處分敗訴

快訊／搶通了！苗21線落石崩落「交通中斷」　搶修6小時路通了

苗栗加里山有迷魂陣！登山客迷途鬼打牆　靠手機定位獲救

八里男「拿球棒敲門」打招呼　債主撂3人追打！他慘遭K爆頭

高雄「移動城堡」又出事！新崛江熱褲哥亮刀嗆店家　遭大外割壓制

金門女疲勞駕駛「撞歪電桿」　車頭全毀後座2幼童驚嚇

軟爛夫不工作狂求歡！在外「開查某」人間蒸發　妻氣炸訴離

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

具俊曄現身金曲獎...網暴動！　小S「襲胸姊夫」掀全場高潮

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

台三線89k賓士撞山壁！側翻卡溝糗大　駕駛輕傷送醫

抹黑「白沙屯拱天宮」主嫌落網！竟是通緝犯　與2女廟前被捕

甩「白色液體」到女子臀部判無罪　他要警撤「性騷」處分敗訴

快訊／搶通了！苗21線落石崩落「交通中斷」　搶修6小時路通了

苗栗加里山有迷魂陣！登山客迷途鬼打牆　靠手機定位獲救

八里男「拿球棒敲門」打招呼　債主撂3人追打！他慘遭K爆頭

高雄「移動城堡」又出事！新崛江熱褲哥亮刀嗆店家　遭大外割壓制

金門女疲勞駕駛「撞歪電桿」　車頭全毀後座2幼童驚嚇

軟爛夫不工作狂求歡！在外「開查某」人間蒸發　妻氣炸訴離

快訊／今本土+32567！新北4666例最多　各縣市確診分佈曝

連女友都是騙來的！惡男稱交往可挽回前任　再誆她閨蜜性交解厄

川普盼再戰2024！傳最快本月宣布參選　共和黨人卻「怕爆」

對戰「天敵」戴資穎苦吞6連敗　辛度教練：她很快會扭轉劣勢

快訊／今增88死！　本土+32567

俄邊境連環爆3死！至少50棟建築受損　俄議員嗆：發動軍事回應

民進黨新北「蘇貞昌在使壞」　被爆：選的人要比他更爛

《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」一斤白酒

姚元浩《營業中》堅持便當賣150　庹宗康臉垮：隨便你

誠品24小時書店租約將到期　黃珊珊約見誠品董事長：一定會在台北開

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

人妻連結老同學！他爽喊：射滿妳　綠帽夫崩潰

被屁孩嗆2壯漢解圍台中翁身分揭露

苗21線落石阻路　癌婦送醫不及病逝

不知情卻被通緝！　3步驟避免警察上門

高雄虎媽趕6歲女童下車！社會局調查沒違法

即／國一北上15.8K紫爆！休旅車翻車　回堵至少3公里

高雄離奇車禍真相曝　15人8車追逐瘋狂開火

移工性侵單親媽　驗出DNA辯：拿葡萄皮抹胸

搶救影片曝！2大車墜南迴10米深橋下　2男傷

苗栗加里山有迷魂陣！登山客鬼打牆靠手機定位獲救

新崛江熱褲哥亮刀嗆店家　遭大外割壓制

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

更多熱門

相關新聞

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

律師童文薰參選台北市長　要拆蔡英文家族持有的海霸王餐廳

年底台北市長選舉成律師之戰？繼蔣萬安、黃珊珊之後，出現第三位律師宣布參戰。律師童文薰宣布投入市長選舉，第1項政見就是要拆除總統蔡英文家族持有的海霸王餐廳。此外，她提及，台北市副市長黃珊珊跟立委蔣萬安都曾任律師，但蔣萬安使用的競選LOGO，早已被註冊使用，身為律師卻未查證，根本不及格，若要從政有點「落漆」。

襲胸女居服員！色男反到警局報案..判決出爐

襲胸女居服員！色男反到警局報案..判決出爐

林亮君確診「須居隔至7／8」　北市累計15名議員染疫

林亮君確診「須居隔至7／8」　北市累計15名議員染疫

揭陳時中弱點　郭正亮：她一出手「哩就知死！」

揭陳時中弱點　郭正亮：她一出手「哩就知死！」

快訊／柯文哲邀辯論大巨蛋案　花敬群：彭振聲辦公室已來約時間

快訊／柯文哲邀辯論大巨蛋案　花敬群：彭振聲辦公室已來約時間

關鍵字：

性騷擾不明液體台北昆蟲展

讀者迴響

熱門新聞

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

黃宣認更在意歌王了　罕見放閃女友

爸1理由遺產全給姊！弟傻眼：我怎麼辦

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

快訊／南迴公路2大車墜邊坡傷亡不明　驚悚影片曝

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面