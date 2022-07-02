襲胸女居服員！噁男反控「被迫做愛」　還上警局提告...判決出爐

▲高雄男子在房內對女照服員襲胸、臀等部位，事後男子還報警稱自己被性騷擾，並在審理時反控照服員猥褻他。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一男子阿健(化名)趁居服員小瑩(化名)來家中照顧母親，在房內撫摸小瑩臀、胸等部位後挨告，為了要脫罪，他隔年前往警察局控告小瑩性騷擾他，又在審理時反控小瑩逼他做愛、猥褻他，一度讓小瑩當庭痛哭，經高雄地院審理，認為阿健性騷擾罪刑事證明確，判處有期徒刑7月，不准易科罰金，全案還可上訴。

判決書指出，阿健因母親行動不便，無法自行盥洗，向市府申請長照服務，一居服員小瑩經市府衛生局安排，於前年11月22日下午17時半許，到阿健家中為他母親提供居家照顧服務，阿健卻趁她工作不備時，在房內連續短暫觸摸小瑩的臀部、胸部、腰部和背部，小瑩受到驚嚇，連忙轉身閃躲，對他拒絕說：「你很奇怪」、「你不要碰我」，並用手機錄影存證，事後報警處理。

全案審理時，阿健竟反控小瑩，稱小瑩強行猥褻他，強迫他和她做愛，他只是迎合、假裝喜歡小瑩，也只有碰到小瑩的衣服，沒有對她性騷擾。阿健也在去年10月2日時，前往警察局報案，控訴被小瑩性騷擾，但提不出任何有利證據。

經高雄地院審理，認為阿健性騷擾事證明確，但他犯後卻仍否認犯行，導致小瑩需多次到庭作證，回憶被害過程，還在詰問過程中，以不當的詰問方式造成小瑩當庭痛哭，可見阿健毫無悔意，依強制觸摸罪，處他有期徒刑7月，全案還可上訴。