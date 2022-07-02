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台南國際芒果節熱鬧開幕　黃偉哲邀大家跟著芒果走透透

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

令人垂涎夏日紅寶石芒果盛裝登場。由台南市農業局主辦的2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式，行政院農業委員會農糧署長胡忠一、外貿協會董事長黃志芳、立委陳亭妃與郭國文、多位地方民代等重量級人士特地前來參加芒果節開幕，一起向民眾推薦台南的優質芒果。

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是全國最大芒果產區，每兩顆芒果就有一顆來自於台南，台南所產之芒果品質優良，鮮甜多汁、口感細緻，深受國內外消費者青睞。因今年產量不多，南市府除了在消費地辦理行銷活動之外，也帶領民眾深入芒果產區，提振農民收益，邀請全國民眾來台南品嚐鮮甜芒果，跟著芒果走透透。

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，多虧農糧署和外貿協會大力協助，打開台南芒果的外銷通路，讓更多的國際友人知道原來台南芒果這麼好吃。台南芒果外銷今年也打開紐西蘭的通路，期望將來澳洲的通路也能跟進。台灣民眾吃紐西蘭的奇異果，紐國人民吃台灣的芒果，兩果交流，也是兩國交流。

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也透露，在5年前的芒果節與台南締結為友誼市的日本靜岡縣富士宮市，須藤秀忠市長特別為今天的活動專程捎來親筆信，祝福今年芒果節順利成功，並期待明年能親自到訪，躬逢其盛。

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日開幕活動包含精采的舞台表演、烏克蘭特技秀、飆馬秀，還有免費品嚐芒果冰棒、冰淇淋與冰沙，另有芒果甜點DIY；配合今日活動，持走馬瀨農場門票入場即可兌換50元紅寶石芒果剉冰折價券1張。現場也有各式各樣的芒果品種介紹、創意芒果料理展示、小農市集等活動，內容相當多元精彩，參與民眾都大呼值回票價。

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，今年活動以「跟隨芒果」為主軸，推出6條相當好玩有趣且具有各區不同特色的農業體驗小旅行，走訪芒果故鄉的特色景點，還可以親自體驗摘芒果的樂趣，行程同時規劃芒果甜點手作DIY，6月23日開放報名當日即已額滿。如果來不及報名，也請有興趣的民眾上台南市農業局活動官網參考遊程安排，跟著芒果走入產區，關心農民、了解產業發展狀況，用行動支持台灣農業發展。

▲2022台南國際芒果節，2日於走馬瀨農場舉辦開幕活動，由市長黃偉哲主持開幕儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）


此外，今年活動特別推出「芒果護照」，內容包含芒果產區景點介紹、交通資訊、住宿優惠、特色美食及芒果製品優惠方案。如果不方便來台南採買芒果也可以上「南得極品」網站，網站上有各家農會及優質果園提供的芒果鮮果禮盒及好吃的芒果乾，提供線上下單的服務。不管是在地民眾或是外地遊客，歡迎來台南吃芒果、買芒果，跟著芒果一起去旅行。

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