情侶台南欲看地獄展遇路檢　手忙腳亂查獲K菸送辦

▲台北27歲陳姓男子，利用假日期間高興的載女友南下，準備星期六前來欣賞南美館爆紅之「地獄展」及品嘗台南小吃美食，卻因遇市警二分局路檢被查獲K菸送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台北27歲陳姓男子，利用假日期間高興的載女友南下，準備星期六前來欣賞南美館爆紅之「地獄展」及品嘗台南小吃美食，但在1日深夜10時30分載著女友駕車行經民生路2段遇第二分局執行「青春專案」路檢勤務時，查獲2人持有K菸，2人經帶回調查並依涉嫌毒品罪嫌送辦，台南觀光美食之旅泡湯。

警方說，在員警攔檢目視檢查時發現陳男與24歲江姓女友手忙腳亂、且車中散發異味，經指示停靠路旁受檢時，發現陳嫌係因急忙要藏放手中已觸滅之愷他命k菸，經詳予盤詰檢查再發現k盤1個，另也在其江姓女友皮包內發現1支未使用之k菸。

住台北的陳、江兩名情侶，利用星期五專程駕車南下，準備前來台南輕旅遊2日，不料於1日深10時30分行經民生路2段，恰好遇到第二分局員警執行暑期青春專案之路檢勤務，員警攔停車輛時察覺駕駛陳男神情慌張，並將可疑物品放置進水杯內，且車內散發異常味道，乃指示停靠路旁受檢。

員警發現陳嫌因為看到前方有警察路檢，乃急忙將手中愷他命K菸觸熄並藏放置物台之手杯下，車內也另發現吸食用K盤1個；另查詢副駕駛座之江女，也在其皮包內發現尚未吸食之K菸1支。員警將2人及K菸毒品帶回派出所調查並實施毒品及尿液檢驗，呈現第三級毒品愷他命反應，全案也將陳、江2嫌依違反毒品危害防制條例調查送辦。

第二分局表示，「111年暑期青春專案工作」在7月1日暑假開始也密集展開，警方特別針對青少年青少年「拒絕毒品」、「不參與詐欺集團」、「不參與網路賭博」、「深夜不留連不當場所」、「防制私密照遭拍攝」等重點工作全力推動執行，除廣為各項活動宣導外，也將運用各項勤務方式來全面動員查緝不法，以營造一個青少年健康生活之安全環境。