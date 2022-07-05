「是誰偷走我的財富自由？」　李來希盤點收支：存簿尾數少個零

▲全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

過去因不滿年金改革，多次登上媒體版面的全國公務人員協會前理事長李來希，面對近日物價上漲，5日表示這幾個月自己仔細盤點收支情況，明顯失衡，存簿尾數竟然少了個零，「是誰偷走了我的財富自由？」

美式大賣場好市多（Costco）自有品牌科克蘭衛生紙再度漲價，近期從365元調漲至389元，漲幅達6.5％，半年多來已調漲3次，另外，味全旗下林鳳營鮮乳也傳出將開漲價第一槍，萬物齊漲，讓不少民眾大喊吃不消。

李來希說，累積數十年積蓄，有房有車有妻有兒有女，債務清零，生活無憂無慮，領完了42個月公保養老給付之後，再加上自己的終身月退休金，原本以為財富自由了，可以大膽放心的去過養尊處優的退休生活，吃好、喝好、睡飽，從此過著不用求人，不用看人臉色的日子，從此不再仰人鼻息，錢雖然不是多到讓自己數到手抽筋，至少可以讓我每天睡到自然醒，上館子點餐不用在意右邊的數字，想吃就吃，退休逍遙快活，充滿生活上的想像空間，享受餘生歲月是唯一的人生目標，管他什麼統獨藍綠狗屁倒灶的鳥事。

李來希指出，剩餘歲月本來就是要這樣子活，一切似乎都依照著自己規劃的方向發展，直到退休前夕，這一切卻都變了調，徒然間的一個疫病搞亂了原本的退休生活規劃，退休本來應該享有的釋放生活空間，被嚴重限縮了，不能出國也不能出遊，為了保命，大部分時間成了居家宅男，然後是通貨膨漲，物價飛揚，存款利率急速下降，開支增加，收入減少，又遇股匯雙跌的災難，股價大跌，投資報酬率較高的配息股票，結果是除息幾乎都是貼權，存股養生的期待落空，投資外匯，匯率下滑又幾乎沒有利息，投資越多損失越是慘重。

李來希感嘆，讓人最痛心的是本來賴以安心養老的退休制度，被無端的大幅刪減打折，而且是違背不得溯及既往與背棄信賴保護的法理，讓退養老人惶惶不安，讓人對制度失去了期待可能性，深恐不知道哪天又要再刪再減，然後再一次的羞辱你的尊嚴，守王法已不能無驚，這樣子變調的老年退休生活，如何能夠逍遙無憂？到老還要錙銖必較，隨時盤查收支，看著存款簿內數字日日縮水，怎能不慌？

公務員年金改革自2018年7月1日上路，規定退休金起支年齡2020年12月31日前退休者，須年滿60歲，或任職年資滿30年，且年滿55歲，最低保障金額為3萬2160元，18%優存，支領月退制者，今年起至2020年調降為9%，2021年後歸0。公務員在職期間涉貪等罪，將會依照比例剝奪退休金。