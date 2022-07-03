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婆婆其實是「第三者」！心理師拆解：讓夫妻關係真正成為男女主角

▲▼婆媳關係,婆婆,媳婦,丈夫,家庭,結婚。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲「婆婆」成為夫妻關係中的第三者。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xFrame）

文／羅子琦（諮商心理師）

摘自／寶瓶文化出版《給愛一個機會：婚姻諮商

當「小當家」遇上「拯救媽媽專家」：關係中的雙方持續感到緊張或焦慮，可能會不自覺地拉入第三方，或自己成為第三方來緩解，這便是家庭關係中的「三角關係」。

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● 他認為是家人關心，她卻感覺受干涉

阿鈺與文玲就和許多來諮商的夫妻一樣，剛開始都顯得有些不自在。我從基本問題切入，問他們：「是什麼原因讓你們想要來諮商？」

兩人互看，似乎以眼神在討論誰先說。最後是阿鈺開口。「我和文玲結婚快十年，其中九年左右都和我爸媽同住。我們是大家族，她一直很不適應，大約兩年前，我們決定買房子，去年搬了出來。我以為情況會好轉，而且我能做的都做了，不過她好像還是不滿意。她提議要來夫妻諮商，我就想著一起來試試吧。」

我進一步問：「你提到這十年中，其中九年是和父母一起住，去年剛搬出來。你覺得你們主要的問題是什麼？」

阿鈺說：「我覺得主要是兩個人家庭背景造成的差異吧。文玲的家庭成員很簡單，只有她媽媽和妹妹，親戚都住得比較遠，往來也較少。我們家是家族事業，除了嫁到美國的姑姑一家以外，我叔叔和伯伯家，還有奶奶、爺爺的關係都很緊密，就住隔壁或是不同樓層，大家互相幫忙、關心，但文玲覺得很不適應。」

我問阿鈺，他覺得太太是怎麼樣顯出不適應。他回答：「她覺得一直被關心是種干涉。我想是因為彼此互相不了解，也缺乏溝通。」

「你認為是家人關心，對文玲來說卻是干涉，是嗎？」我整理他的說法，阿鈺點頭。

我好奇，他是怎麼理解太太感受到的「干涉」。他解釋：「我覺得文玲比較有自己的想法。她家是單親，媽媽不在的時候，身為姊姊的她就是家裡的大人，都由她作主，所以嫁來我家，家人的建議或關心，很多時候對她來講不是那麼舒服。」

●婆與媳之間的連結者，是「丈夫」

我和阿鈺對談時，文玲僅在一旁很安靜地聽，這時我問她：「關於先生對你的理解，有沒有想要回應的？」

「他說得沒錯。我從小就很獨立，媽媽也很信任我，而且應該也沒空管我和我妹。」她表示。

帶著她的回應，我再轉向阿鈺，問他：「我滿好奇，阿鈺，你很熟悉你的家人，也知道文玲一直不適應，那你怎麼辦呢？」

「盡量當橋梁吧。畢竟老人家很難改變，我媽也是關心啊，加上我奶奶比較守舊。我也有盡量讓文玲了解，她有什麼需要時，我能做的都會盡量做。」他的語氣有點無奈。

文玲按捺不住地想發言，我轉頭對著她說：「對於阿鈺講的，你好像有話想說？」

「他常常不明白我的感覺。像是生老大的時候，我希望住月子中心，可是他奶奶和媽媽覺得他們家沒有人這樣，又不是老人家不在，硬是要我留在家裡坐月子。他一直安撫我說是長孫的關係，要我稍微理解老人家的心情，如果我堅決不肯在家坐月子，他媽媽也會有壓力。當時我只能妥協，不想讓他為難，畢竟他們家人那麼多，可是心情上真的很憂鬱。」

文玲吞口口水，繼續說：「在帶孩子方面，也干涉很多。他總是要我『試著理解』，但是我一個人住在他們家，誰來理解我呢？」

聽起來，自己一個人得適應一個大家族，還要顧及先生的為難，讓文玲感到委屈。

我問她：「這當中對你最難的是什麼？」
「好像只要涉及我和他媽媽或是他家的事，他永遠都不會第一個考量我！我都是那個被犧牲的人⋯⋯」

▲▼情侶,夫妻,吵架。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲這對夫妻的問題中，其實是一場「三角關係」的互動困局。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pexels）

看到這裡，也許你會覺得這是典型的婆媳問題，千古難解。然而，這道習題之所以難解，其實往往是因為在「婆」與「媳」之間，還有個「共同的連結者」──丈夫，沒有被看見。

這對夫妻的問題中，不只有妻子的不適應、面對強勢家族與婆婆的要求，更有丈夫求和諧。這其實是一場「三角關係」的互動困局。

●「我理解你媽，誰來理解我呢？」

文玲表達覺得被犧牲，觸發了丈夫的情緒。他沒好氣地說：「你不要每次都覺得是犧牲。我也很盡力在理解你，但你就一直記得那幾件事。」

文玲一聽，情緒與口氣也跟著上揚。「難道不是嗎？只要是你媽說的，你都說好！你永遠覺得你媽媽最辛苦。我可以理解你媽不容易，但你為什麼要把我變成她？」

「我只是覺得家人本來就是互相體諒。我媽也是想說你白天要上班，所以盡量幫我們顧孩子。不然你以為你的工作都沒有準時下班，我又常常出差，誰幫你去接小孩？」阿鈺愈講愈激動。

文玲緊接著回應：「什麼叫『幫我』接孩子？為什麼不說是『幫你』？你常常出差沒辦法，我就不想早點回家陪孩子嗎？我是不想看到你媽怎麼餵我兒子吃飯那些事，不想和她起衝突，所以乾脆加點班，眼不見為淨。」

「我知道你認為我偏袒我媽，但我覺得自己只是盡量求平衡，兩邊都是我的家人啊⋯⋯唉！」阿鈺嘆了口氣。在一旁聽著，我發現兩人的對話好像都離不開「婆婆」。

文玲表示：「心理師，其實我曾經痛苦到想離婚，後來自己去做過諮商，發現和我們各自的原生家庭很有關係。但覺得自己很難跟他解釋這些，才想應該夫妻一起來。每次他偏袒婆婆，我就覺得被犧牲。諮商中，我發現自己很矛盾，一方面媽媽很仰賴我，但她都要我讓著妹妹，這種感覺很像每次阿鈺要我理解婆婆一樣。」

阿鈺接話：「所以不是我的問題啊。」文玲瞪大眼。「什麼叫不是你的問題？你每次都說要和諧也是問題！」

●三人行，誰才是主角？

我以此來繼續進行探索，問阿鈺怎麼看。「家和萬事興，何況是這麼大的家族。」他回答。我點點頭。「這麼大的家族要一起相處，真的不容易，關於這點，你肯定是專家。能不能與我分享你的經驗呢？簡單地分享關於『和諧』的學習經驗。」

阿鈺回想著：「我很小的時候吧，常看著爸媽為了家裡的事情吵架，大多是奶奶對媽媽不滿意，而沒吵兩句，爸爸就兩手一攤說要去做生意。還有我爸和兄弟之間因為做生意而意見不合，靠媽媽安撫，奶奶卻怪她不懂得做好大嫂的角色，害他們兄弟失和。」

阿鈺的述說讓我腦海裡浮現一些畫面。我問：「那麼，當時你都怎麼辦呢？」他無奈地笑了笑。「我拉著奶奶說要吃她的炒飯，或者跟我媽說想去跑操場、寫功課之類的。奶奶都會以我的需求為主，所以我就濫用特權了，呵呵。」真是好傳統的家庭情節：大家族，婆婆，聽話與迴避衝突的兒子，長媳與金孫。

我問阿鈺：「你幾歲就懂得這樣拯救媽媽了？」他皺著眉，「我也不太記得了，可能從小學吧。但上了國中更會，那時候要升學讀書就是我的金牌。」

聽著阿鈺與文玲各自分享成長經驗，我笑著說他們一個是「小當家」，一個是「拯救媽媽專家」。

「我媽是單親，忙著工作，我在家就當大人。其實我很希望她看見我的努力，但同時又以『媽媽很忙』為理由調適自己的失落，挺矛盾的。」文玲說著，看看丈夫。「就像現在，一方面覺得阿鈺不懂我，但一方面還是有很多妥協。可能是有太多未能調適的失落，乾脆都自己做決定。比如我一開始都自己看房子、找家具，還有幫小孩辦轉學，根本也像是單親，但沒辦法啊。以前覺得被犧牲，後來是委屈。」

阿鈺對她說：「你那時候都自己來，其實我原本很不能接受，覺得我們又不是感情不好，怎麼會走到這種局面。我們家不應該是這樣的！」

這個過程，雙方肯定都很煎熬，同時也困惑：明明我好努力，為何就是無法盡如人意？我道出這份體認，阿鈺安靜地點頭同意，文玲輕拭著眼角的淚水。

我鼓勵兩人一起想想：關係中的困境是怎麼發生的？

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲夫妻重新成為彼此婚姻中真正的「男、女主角」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

●成為關係中「真正的」男、女主角

當關係中的雙方持續感到緊張或焦慮，可能會不自覺地「拉入」（使他人成為第三方）或「進入」（自己成為第三方）來緩解，這便是家庭中的「三角關係」（emotional triangles）。

就像「奶奶─媽媽─阿鈺」的三角關係。長久下來，阿鈺已經很習慣照顧母親的情緒，卻未必清楚對方是否需要或希望他如此照顧。

我對阿鈺說：「我想和你一起看其中一組三角關係：當奶奶和媽媽之間產生矛盾的時候，你覺得除了你之外，誰最該出現來保護媽媽，或是拯救衝突？」

「我爸啊，但他沒辦法，他兩手一攤。」我再問：「如果有一種特效藥讓你爸不再兩手一攤，而是以一個有擔當的成人姿態出現，他會怎麼做？我們試著想像一下，特別是以你對這個家族的理解。」

他盯著白板上的幾段三角關係，皺著眉頭思索一會兒，說：「他可能要告訴他媽媽，『我們夫妻自己會處理，交給我們來決定就好。』

我反問阿鈺，他是否也以這樣的姿態出現在關係中。他搖搖頭，說：「沒有。我好像從來沒有這樣想過，但可能應該要這麼做。我在工作上挺有擔當和界線的，怎麼回到家裡就沒有想過這樣的姿態呢？」

「可能回到家就變回兒子，忘記自己已經長大了。」文玲笑著回應：「而順著你的表現，我也像是在面對我媽一樣，變回了女兒。」

夫妻倆有了一個共同目標：他們要一起練習如何從「拯救媽媽專家」與「小當家」，成為彼此婚姻中真正的「男、女主角」。

▲寶瓶文化出版《給愛一個機會：婚姻諮商》（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《給愛一個機會：婚姻諮商》，作者羅子琦（諮商心理師）。市面少見呈現「婚姻諮商」真貌，如此寫實，又似曾相識。諮商室內，最坦誠的伴侶面對面，愛的考古題，掏心拆解。

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