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高雄離奇車禍真相曝光！15人8車追逐「瘋狂開火」　竟因酒店小姐

▲▼高雄離奇車禍真相曝光！15人8車追逐「瘋狂開火」　全因酒店小姐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者柯沛辰、許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區典寶溪旁6月27日發生一起離奇車禍，一輛白色轎車自撞路樹，駕駛卻不見身影，只剩一地約20多顆長、短槍子彈。由於遺留車輛是權利車，案件調查一度陷入困難，所幸經警方抽絲剝繭，近日陸續逮捕15人，才得知是2派人馬爭風吃醋談判，上演槍戰追逐，不料發生自撞車禍，意外讓整起事件曝光。

6月27日上午7點多，楠梓分局接獲民眾報案，稱寶溪南街、清豐六路口有一輛白色自小客車撞上人行道路樹。警方派員前往，只見白色轎車前保桿損毀、碎片散落一地，周圍遺留20多顆子彈及彈殼，卻不見駕駛人，僅在車內找到2根球棒。

▲▼快訊／高雄轎車自撞路樹「20顆子彈」散落一地　駕駛消失找不到人。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲楠梓分局警員趕抵現場，卻不見駕駛人影。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

由於居民證稱，案發前曾疑似聽到10多聲槍響。楠梓分局懷疑另有隱情，與高雄市刑大組成專案小組追查。經調閱週遭監視器，檢警發現案發時有8輛自小客車當街追逐，還開槍駁火，最後白色轎車撞樹，留下一地子彈，眾人鳥獸散。

專案小組以車追人，結果發現有6輛自小客車係權利車，加上渉案人、車均已藏匿，增加偵辦困難度，經以大數據分析比對，鎖定特定對象查緝，陸續尋獲、查扣涉案車輛採集生物跡證。嫌犯自知難逃法網，經專案小組策動，最終連姓犯嫌等15人陸續到案。

▲▼高雄離奇車禍真相曝光！15人8車追逐「瘋狂開火」　全因酒店小姐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方查獲嫌犯槍枝，長、短槍皆有，火力強大。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄離奇車禍真相曝光！15人8車追逐「瘋狂開火」　全因酒店小姐。（圖／記者許宥孺翻攝）

經調查，一名連姓男子日前到酒店消費，與某小姐的周姓前男友爭風吃醋，雙方在臉書上互嗆，相約到楠梓區談判。到了案發當天，雙方各自開車赴約，竟當街上演飛車追逐，還鳴槍示威，才釀成自撞車禍，所幸現場無人傷亡。

警方偵訊完畢後，本月2日依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。檢察官複訊後，向橋頭地方法院聲押連姓、周姓嫌犯，另3人各新台幣2萬元交保、10人限制住居，全案將另溯源，追查槍枝來源。

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