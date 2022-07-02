真的有人信！高雄婦加飆股LINE群可獲利760萬　警苦勸保114萬血本

記者許宥孺、林冠吟／高雄報導

高雄一名63歲的趙姓婦人，因加入飆股投資群組，深信能夠獲得760萬元獲利，按照網路所說準備再匯114萬元出去，所幸被機警行員及時識破，警方到場後也趕緊到場勸說，才保住趙婦的114萬元。

▲高雄婦人加入LINE飆股群組，以為可以獲利760萬元，在員警苦勸之下保住114萬元血本。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方指出，1日中午11時許，63歲的趙姓婦人前往鳳山區彰化銀行，向櫃台行員表示要把114萬元台幣匯款到朋友帳戶，由於金額龐大，行員關心提問，趙婦僅表示該款項，「是我要買房子的，你不要管啦」。行員也只好依規定核對受款戶，不料卻發現該帳戶為個人帳戶，察覺有異立即通報警方到場。

▲高雄婦人加入LINE飆股群組，以為可以獲利760萬元，在員警苦勸之下保住114萬元血本。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方到場後，趙婦對於警方關心詢問買房過程均無法回答，反而要警方相信她絕對不會受騙。警方見狀只好耐心勸說，同時通知趙婦家人到場，趙婦才坦言該筆匯款是用來投資的資金。

趙婦表示，她先是透過陌生簡訊加入一名自稱鄭姓女子LINE好友，聽信鄭女介紹飆股投資加入投資金控平台，「新開戶獲得5萬元體驗」，並跟進老師教學引領飆股獲利逾760萬元，需先支付30%風險控制資金才能順利提領，本次欲先匯款半數金額，所幸行員即時發覺及員警一番苦口婆心的勸說，合力成功攔阻詐騙金額新台幣114萬元，讓婦人免於一場騙局。

鳳山警局也提醒民眾，網路交友介紹投資、網友邀約、加LINE教學投資，標榜「短期獲利」、「穩賺不賠」都是詐騙，避免落入詐騙陷阱！如遇有疑似詐騙情形，可撥打165專線諮詢。