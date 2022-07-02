高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名朱姓婦人6月27日上午9時前往小港分局漢民所報案，表示自己的先生39年次患有失智症狀，當天上午8時趁家人不注意獨自外出，就此失聯沒有返家，因天氣炎熱，非常擔心先生安危，故請求警方協助尋找。警方獲報後積極調閱監視器，搜索3天後終於在一處墓園草地找到老翁，家屬開心不已，頻頻向警方致謝。

▲高雄失智老翁失聯多日，今終於尋回、平安返家。（圖／記者許宥孺翻攝）

漢民所警方當天獲報後，不敢掉以輕心，基於視民如親的心情，立即通報線上各警組協助尋找，也同時調閱週遭監視器，希能迅速查明朱老先生的行走方向。由於朱老先生患有失智症狀，行走的方向無法依常理推斷，有時候同一路段會來回行走多次，有時候會繞著某幾條道路一再繞圈打轉。故警方除了調閱路口監視器外，也調閱民間監視器，鍥而不捨的積極追查，最後發現朱先生從松崗街旁，一路往高鳳工家山區方向走去。

由於山區路上幾乎沒有監視器，岔路繁多，詢問附近住戶及路人亦均無所獲，只能靠人力徒步仔細尋找。小港分局防治組立即指示各所派員支援，並親自帶隊，另通報消防局高桂分隊派員協助搜尋，終於在警消共同努力不懈下，於6月30日上午9點56分在孔宅六街上方的墓園旁，發現朱先生倒臥在墓園草地上，身上略有擦挫傷 ，精神略顯疲勞，連忙送往小港醫院檢查救護。

朱老先生的女兒見到失蹤多時的爸爸，開心不已，表示爸爸以前曾念叨要去找祖先墳墓，可能是一直牽掛在心，才會趁家人不注意離開家門。對於能夠將父親平安尋回，家屬不斷向警方和消防隊再三道謝，表達感激之意。

分局長許健基表示，民眾家中如有年邁長者或失智者，應多加留意其生活起居及出入動向，切莫讓其獨自一人外出，應有人陪同及注意其日常所需，更建議申請愛心手鍊服務，若不慎走失時，俾利查證迷途者身分聯絡家屬。