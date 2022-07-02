3歲尿布童拎奶瓶獨自逛大街！　暖警一手抱起：帶你找媽媽

記者許宥孺／高雄報導

哪來的尿布小童？警方日前獲報，岡山路上有一名3歲男童，身上只包著尿布獨自在外趴趴走。員警到場後，將男童抱起帶返所安置，美女副所長細心替男童更換尿布、餵食餅乾，安撫男童的情緒，最後警方也聯繫上家屬，平安將男童帶回住處，才結束這場驚魂記。

▲3歲尿布小童拎奶瓶獨自逛大街。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在6月28日晚間6點左右，有民眾在岡山區岡山路上發現一名3歲男童，全身赤裸只包著一片尿布，手上還拎著奶瓶，身邊沒有家長陪同，民眾趕緊通報警方處理。

▲尿布小童拎奶瓶獨自逛大街！霸氣警一手抱起：帶你找媽媽。（圖／記者許宥孺翻攝）

巡邏員警到場後，發現男童躲在夾娃娃機店裡，手上拎著奶瓶，不停地哭泣，員警安撫男童，「走，我帶你去找媽媽」。隨後一把將男童抱起，帶返派出所安置。

由於男童全身赤裸，員警怕他著涼，提供自身便服先讓男童替換上，美女副所長也替他換尿布、餵食餅乾、補充水分，男童這才恢復情緒，還可以和員警嬉鬧。

▲美女副所長母愛噴發，替男童更換尿布。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方詢問附近鄰居後，最後連絡上男童的家屬。男童父親表示，工作繁忙，太太身體不適在家中休息，才將丁姓男童暫時交給朋友照顧，沒想到朋友疏於照顧才導致半裸溜上路的情況。

由於家屬沒辦法到派出所接男童回家，員警只好協助載送男童到母親住處；而臥床的男童母親見其平安無事後，激動地感謝警方，也表示不敢再將小孩子託由他人照顧。