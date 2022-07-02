全台確診地圖曝光！連3天一路降　網喊穩了「狂喊5字」

▲全台已有380萬多人染疫。（圖／翻攝本土病例地理分布）



網搜小組／劉維榛報導

全國疫情已脫離高峰期，近三天確診數維持在3字頭，且數據一路下降。根據疾管署最新「本土病例地理分布」可見，全台累計380萬7526人染疫，縣市確診數排行中，新北就佔85萬1645人、桃園佔44萬1712人、高雄43萬9655人。對此，網友們則狂喊「5個字」，希望能趕快回歸以往生活。

今（2）日確診數3萬4748例，死亡79例，兩種數據都比昨日再下降，各縣個案分布狀況，以台中4,952例最多，第二為新北市4,738例，第三名高雄市4,397例，依序為桃園市3,467例，台南市3,001例，台北市2,652例，彰化縣2,234例，屏東縣1,377例，雲林縣1,036例，苗栗縣889例，新竹縣868例，嘉義縣754例，新竹市735例，南投縣726例，宜蘭縣672例，花蓮縣602例，嘉義市459例，臺東縣445例，基隆市379例，澎湖縣183例，金門縣158例，連江縣24例。

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查看疾管署更新的「本土病例地理分布」統計，從今年1月1日統計至今，全台累積萬380萬7526例本土病例，六都均超過25萬例以上，其中累積確診數最多的仍為新北市85萬1645例，其次為桃園市44萬1712例、高雄市43萬9655例、台中43萬4720例、台北市36萬8913例、台南市25萬8828例。

PTT八卦板上，鄉民則狂喊5字「先脫口罩啦」、「口罩死不解禁」、「是要等清0才開放國境嗎」、「穩了」、「自由行等再趨緩再開放」、「死亡一直降不下來耶」、「趕快開放觀光入境免隔離」。

指揮中心6月29日指出，7/1起防疫措施暫不改變，曾討論戴口罩相關規定是否放鬆，但這一兩個禮拜大家趨向比較輕鬆，各景點陸續都有人潮，加上單日還有破萬例確診，要大家再忍耐一下。

▼百貨人潮多，網友狂問何時能脫口罩。（示意圖／記者游瓊華攝）

