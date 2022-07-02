王浩宇快篩2條線曝「罕見症狀」！　確診最擔心1事：這禮拜慘了

▲王浩宇確診新冠肺炎。（圖／翻攝自王浩宇FB）

記者施怡妏／綜合報導

前桃園市議員王浩宇確診了！他昨（1）晚11時貼出在家快篩的照片，結果為兩條紅色的線，一深一淺，確診新冠肺炎，不過有別於其他確診者的症狀，他只有一點點拉肚子，其他沒什麼感覺，不過確診來的太突然，家中沒有預備糧食，讓他無奈表示，「比確診更可怕的，是餓肚子」。

王浩宇昨日在臉書PO文，曬出快篩的照片，「身邊幾個朋友確診，想說篩一下，於是就確了」，大多數人都出現喉嚨痛的症狀，但他卻沒有，「目前除了一點點拉肚子之外，什麼感覺都沒有」，會安排視訊看，並且乖乖配合防疫規定，在家隔離7天，「已經是身邊朋友最後確診的」。

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他今早也更新狀況，「醫師問我有什麼症狀，頂多就是這兩天有點便便稀了點，沒了，現在等著收簡訊，體驗一下流程」，不過，比起確診，他更害怕的是「餓肚子」，因為沒有預備食物，家裡也沒有東西可吃，只有一堆飲料跟代餐可以裹腹，「這禮拜真的慘了」

事實上，王浩宇上月曾表示，身邊的朋友一個接一個確診，自己也多次接觸確診者，卻都平安無事，「我就是沒事，你說神不神奇？真的沒有後悔打高端，真的太扯」。這次確診了，他也期盼第四劑疫苗快點到來，「一月初就打了第三劑，現在也超過180天保護力期限了，不知道什麼時候開放第四劑？」

▼王浩宇確診症狀只有拉肚子。（圖／翻攝自王浩宇FB）