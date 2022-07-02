彰化第3家精神科醫院百人確診　8月歇業...衛生局協助病患轉院

▲彰化市區1間精神科醫院被爆群聚感染。（圖／翻攝Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣上個月傳出山線及海線2間精神科醫院群聚感染，今天彰化市區內1間精神科醫院，又被員工爆出院內感控出了問題，從1樓到3樓大規模確診，院方卻毫無作為，沒有隔離措施，導致全院百人染疫，衛生局指出，該院目前已過了疫情高峰期，由於該院將於8月底歇業，正協助患者轉院工作。

彰化縣6月份陸續傳出精神科爆發群聚染疫，先是1間海線大型醫療醫院，傳出身心科病房至少有130人PCR採檢陽性，院方沒讓護理及清潔人員穿上防護隔離衣等裝備，護病比例過高；接著又是山線一間精神科醫院身心科病房至少有130人PCR採檢陽性，1名醫護需照顧20名確診患者，院方卻毫無作為、壓力大到崩潰。

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接著山線也有一家精神科醫院內爆發群聚感染，確診人數更多達200人，而護理人力更加不足、1人需照顧60位患者，護理人員身心是更加無奈疲憊。

▲彰化市1間精神科醫院將歇業。（圖／翻攝醫院官網）

未料彰化市這一間精神專責醫院，也傳出患者大量確診，從1樓慢性女性病房發生患者染疫，院方將確診患者移到2樓病房，爆發大規模群聚後，院方再將2樓確診診患者移到3樓，連帶工作人員有百人也受到傳染。

投訴人指出，雖然疫情趨緩，至今仍有數萬人染疫，其中當然也包含不少醫護，在持續爆量的照護工作之外，醫護確診後也沒補充適當人力，更沒有感控作為，讓本來就辛苦的護理師與護佐的工作爆量，有工作人員就透露這樣的情形根本就不合規定，已經向勞工處投訴。

由於該院已貼出歇業公告，因院方「負責醫師因長期健康因素，將於民國111年9月1日辦理歇業(結束營業)」。 門診-最後看診日期為8/20。 住院-已函寄個案後續照護安置說明給家屬，如仍有安置相關問題請洽社工室，在此之際爆出院內感染，對此衛生局表示，該院群聚感染現在都已趨緩，目前該院最重要的工作是完成患者的轉院，在家屬同意下，已知有6成到7成患者已經陸續完成。