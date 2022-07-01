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租屋阿伯輕生！彰化員林罕見送肉粽　經3校2派出所1公墓...路線曝光

▲員林市明天將舉辦送肉粽。（圖／翻攝自Facebook／大村人）

▲員林市明天將舉辦送肉粽。（圖／翻攝自Facebook／大村人）

記者唐詠絮／彰化報導

生人勿近，閒人迴避！盛行於彰化沿海一帶，主要為上吊者舉辦的「送肉粽」送煞科儀，罕見在員林市舉辦，臉書「大村人」po出里辦公處重要通知，明(2)日晚上20點至23點有家屬舉行送肉粽儀式，送肉粽路線，走山腳路五段往南至76號道路往鹿港海口方向，敬請里民在明天晚上9-10點避免在山腳路出入。

送煞消息po文一出，有許多里民紛紛跟里長求證，中東里長曹炎權證實，里內將於明日晚間舉行送肉粽，是一名租屋阿伯想不開輕生，家屬祈求「亡者安息、存者安心」舉行送煞儀式，在送煞時間請民眾配合門窗緊閉，盡可能不要外出，此時段盡量避開該區域。

有附近里民說，送煞路線行經山腳路平日往來交通頻繁，周邊有3校(中州科大，大慶商工，東山國小)及2派出所(東山及林厝)．2廟(鎮興廟與天化宮)，在山腳路一旁麒麟巷第一公墓納骨塔，至於為何送煞時間長達3小時，曹炎權解釋，儀式會先在喪家進行，時間從夜間8點開始，9點沿著山腳路5段、4段、3段、2段、1段一路往南至台76線送往鹿港海口方向，請生人屆時迴避。

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