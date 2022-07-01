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社會 社會焦點 保障人權

水電行失火弟急救嬤「哥廁所燒死」　同學不捨...2hrs前才說再見　

▲鹿港民宅驚傳火警　一國中生受困救出無呼吸心跳送醫搶救。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港昨(30)日下午菜園路1間水電行發生火警，消防人員據報後緊急動員前往搶救，在2樓廁所門後發現13歲黃姓國中生全身80%燒燙傷，已無呼吸心跳，送醫仍不治，由於黃生2小時前才在學校跟同學互道再見，校方聽到噩耗，哀慟不已。

彰化縣消防局在昨日下午4時55分許，接獲鹿港鎮菜園路住宅火警通報，緊急出動各式消防車輛13輛、救護車3輛、消防人員30人前往搶救，17時00分到達現場，2樓已竄出陣陣濃煙及火舌，17時48分火勢控制、17時58分火勢撲滅，救出2人。

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

據附近的鄰居指出，火警當時黃家奶奶、叔叔、國小一年級的弟弟跟國中的哥哥在樓上，弟弟發現起火跑下樓跟叔叔、阿嬤講，「哥哥在樓上正在上廁所」，叔叔大叫他趕快下來，爸爸、爺爺得知失火後趕回家，從一樓衝進二樓，濃煙太大，爸爸跑到2樓陽台，從消防架設樓梯下來，但哥哥一直沒有回應。

消防救護人員將47歲黃父救出，無明顯外傷、13歲黃子無呼吸心跳，送往鹿港基督教醫院搶救，但男學生全身大約有80% 到90%的燒燙傷面積，搶救後仍宣告不治。

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

校方表示，昨天是學期最後一天，鹿江中小學進行期末考試，學生全部返校，下午4點所有師生互道再見，不到2小時就傳出黃生家發生火警，得知救出受困黃生的消息時，大家還為他集氣，未料卻天人永隔，非常的難過。附近的鄰里聽到消息也相當難過，紛紛說道，這間水電行三代同堂，是2代接棒經營，累積不少好口碑，未料卻因為失火而奪走黃子的生命。

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