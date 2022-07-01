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社會 社會焦點 保障人權

愛拉提琴耍布袋戲...13歲少年命喪火場　求救「被困浴室」成遺言　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮菜園路1間水電行昨日下午發生大火，奪去13歲黃姓國中少年的生命，上午黃家氣氛哀戚，阿公不捨說：「體貼孝順的孫子走了！」談起愛孫頻頻拭淚，黃父也眼眶泛紅著說火警發生時自己人在1公里外的倉庫，接到兒子來電說「失火了，我被困在浴室裡面」，一路衝回家試圖從2樓陽台進入卻被烈火擋住，兒子被救出時全身已經80%-90%燒燙傷，講到傷心處不禁哽咽。

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲彰化鹿港火警13歲國一生送醫不治。（圖／記者游瓊華翻攝）

黃父經營水電行傳承2代，平日收藏布袋戲，黃姓國中少年是他的大兒子，就讀鹿江國中一年級，是弦樂班提琴手，也會跟爸爸一起玩布袋戲，功課學習認真，是師長眼中的好學生。

黃爺爺今天談起愛孫，不斷地拭淚，他說火燒得很快，當時孫子被困在浴室裡，若他能在第一時間衝到陽台，說不定還能獲救，他還說，孫子很孝順，看到水電行工作很忙，還會幫忙招呼客人，是大家眼中善解人意的好孩子，如今卻命喪火場，感到非常的悲痛。

▲鹿港民宅驚傳火警　一國中生受困救出無呼吸心跳送醫搶救。（圖／記者游瓊華翻攝）

而黃父則難過的說，昨天下午他與爸爸一起到1公里外的倉庫補貨，在4點多接到兒子的電話，電話那頭傳來緊張的聲音，「爸爸，家裡失火了，我被困在浴室裡面，趕快來救我」，黃父一聽，隨即放下手上的工作衝回家，看到濃煙及火舌從2樓不斷的竄出，從一樓衝進二樓，濃煙太大，於是跑到2樓陽台，一直喊兒子的名字，卻沒有回應，之後看到消防員把大兒子救出，全身大約有80% 到90%的燒燙傷面積，但已沒呼吸心跳，當時他只能向上天祈求奇蹟能出現，卻仍無法救回兒子一命。

▲消防鑑識人員前往火場勘驗。（圖／記者唐詠絮攝）

▲消防鑑識人員前往火場勘驗。（圖／記者唐詠絮攝）

昨天鹿江中小學進行期末考試，是學期最後一天，學生全部返校，下午4點所有師生互道再見，不到2小時就傳出黃生家發生火警，得知救出受困黃生的消息時，大家還為他集氣，未料卻從此天人永隔，非常的難過，今天火調鑑識人員也前往黃家進一步調查原因，以釐清火警真相。
 

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