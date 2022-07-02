陽光騎士139縣道自撞慘死！　警方大執法...抓超速、改裝車　

▲彰化139縣道攔查。（圖／彰化警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林1名27歲武姓男子日前騎乘改裝白牌重機車，行經芬園鄉139縣道疑似大轉彎處壓車，車速過快送醫不治，彰化警察局交通隊及彰化分局即日起大執法，除了平日在該路段加強巡邏及攔檢勤務外，周末更投入警力實施全面重機車攔檢勤務，希望能遏止重機車集體競駛或不當駕車行為，防制交通事故。

彰化縣縣道139線山區路段景觀優美，例假日經常吸引許多大型重機車騎士成群結隊到此機遊，尤其一到深夜「砰砰」的引擎聲，連遠在員林市山區的民眾，都被擾得夜夜不得眠，依據警方統計，光是今年上半年(1-6月)舉發6件現場認定改裝違規、30件無照駕駛、10,936件超速違規。

彰化縣警察局指出，將連續2天針對縣道139線規劃防制危險駕車攔檢勤務，結合交通隊、彰化分局出動警力24名，組成聯合小組，在縣道139線連續彎道8.5公里處往彰化方向及螢光橋10.2公里處前往芬園方向設置2組攔檢點。並針對改裝重機車、無照駕駛等違規加強攔查取締。

警方呼籲車友們，道路上不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，也危害其他用路人安全；既然是景觀道路，更應該放慢車速，共同維護道路交通安全。