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200少男女私闖豪宅開瘋狂趴　淫亂肉貼肉「網內互打」全上陣

誇張！200少男女私闖豪宅開瘋狂趴，淫亂肉貼肉「網內互打」全上陣。（翻自《abc新聞網》）

圖文／鏡週刊

美國佛羅里達州在上周爆發一起誇張事件，有多達200名的少男與少女，私闖一棟無人豪宅，更在裡面開瘋狂趴。但這些青少年們開心地把影像上傳網路分享後，也被警察盯上，並揚言要讓這些孩子們得到法律懲罰，讓他們到過錯。

據美國《abc新聞網》報導，相信這個派對發生在本月17日跨夜至18日，當時有200名青少年在這豪宅裡狂歡。這200名青少年在1周前發起活動，但他們卻鎖定這棟無人居住的豪宅，並在17日（周五）晚間私闖進入開趴。

從這群青少年上傳至社群網路的影片、照片可見，200人在豪宅內狂歡、吃喝玩樂，有男女在派對上親密肉貼肉，還有不少「網內互打」的全武行比賽，大家在裡面嗨叫，相當誇張。但警方也指出，從這些社交網路上的影像也證實，這群青少年涉嫌在豪宅內偷竊物品與破壞私人物品。

屁孩上傳照片炫耀，結果變成涉嫌偷竊的證據。（翻自《abc新聞網》）
豪宅屋主表示將採取法律行動，要讓犯罪的孩子們付出代價。（翻自《abc新聞網》）

警方指出，這群青少年明顯犯下私闖民宅以及偷竊等罪行，呼籲犯案的青少年能主動出面投案，警方更嗆：「你們的朋友會『出賣』你們，因為在社群網路上的tag，就能指認出你們。」警方還說，他們遇到不少「恐龍父母」，為了包庇孩子而不配合調查，警長艾金森（Sheriff Adkinson）更說重話：「我完全不同情這群父母，他們要協助孩子，負起應該負的責任。」

警方指出，事發最初他們接獲報案到場查看，但發現現場已經被少年們收拾乾淨，之後從社交網路上的影像來蒐集證據。最新消息指出，豪宅屋主表示，這間豪宅是他準備出售，因此暫時無人居住，他將採取法律行動，要讓這群惡質青少年付出代價。

 
 




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