為男房東爭風吃醋　7旬嬤「熱湯潑情敵」被判刑10個月

▲72歲的被告葉金娥因以熱湯潑人而被判刑。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡有2名年長的阿嬤，最近為了男房東爭風吃醋，導致感情失和，沒想到竟在爭用廚房時引發衝突，其中一名年過7旬的阿嬤氣得將滾燙的熱湯直接潑向6旬情敵的背部，導致對方有3%皮膚被灼傷留疤，而惹事的阿嬤則被控告傷人，判刑坐牢10個月。

綜合當地媒體報導，現年72歲的馬來西亞籍被告葉金娥（音譯），自2017年搬入新加坡惹蘭勿剎（Jalan Besar）的一個小單位裡，並在2年後與男房東開始交往。不料，2人的關係曝光後，竟引起了另一名自稱是男房東前女友的6旬女房客不滿，導致2女感情失和，經常吵架。

2020年2月4日早上11點左右，葉金娥獨自在廚房烹煮海鮮湯時，6旬女房客突然走來想與葉金娥爭用廚房，結果2人一言不合大吵了起來。氣昏頭的葉金娥趁著女房客去上廁所時，一把拿起瓦斯爐上滾燙的熱湯，潑向對方的後背，導致女房客背部被灼傷。

▲受害者被熱湯潑傷後，有3%面積皮膚被灼傷，背部也留下了疤痕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女房客指出，她的後背起了很大的水泡，還持續痛了一個月，醫師事後斷定，女房客的皮膚有3%面積被燙傷，背部也留下約半個巴掌大小的疤痕，氣得女房客怒將葉金娥告上法庭。被告在錄口供時沒有否認朝受害者潑熱湯，但她後來卻為自己的行為做出3種不同的解釋。

葉金娥首先稱受害者之前曾多次找她麻煩，她是因為誤會對方要打人，出於自衛才向女房客潑湯，後來又稱這是一場意外，改口說是受害者自己打翻湯鍋造成的。葉金娥還表示，她的手也因為濺到熱湯而受傷，如果熱湯真的是她故意潑的話，自己就不至於受傷。

不過，法官認為被告的供詞前後不一，而且根據事發情況、兩人鬧僵的關係，以及受害者被潑中熱湯的方式，都顯示被告是刻意的，因此判定葉金娥潑熱湯蓄意傷人的罪名成立，並將坐牢10個月。