宜蘭「張美阿嬤農場」遭網爆非合法農場！農業處回應了

記者閔文昱、游芳男／宜蘭報導

宜蘭「張美阿嬤農場」以療癒小動物聞名，遊客能近距離和動物接觸，是當地的熱門景點。不過，有網友近日指控，他帶著妻小到該農場參觀後，卻發現動物的生活環境糟糕，不僅場地擁擠到動物沒有休息區和遮應區，許多動物身上甚至還有傷痕，結果實際上網查詢後才發現，該農場並沒有合法農場合格證，呼籲地方相關單位應介入管理。對此，宜縣農業處也向《ETtoday新聞雲》說明原因。

▲張美阿嬤農場。（圖／記者閔文昱攝）

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一名網友在臉書「爆料公社」發文指出，他們一家到張美阿嬤農場參觀後，發現園區環境不大，但卻塞了不少動物，場地擁擠到動物也沒有個休息區和遮應區，而仔細觀察後，還會看到很多動物身上有著許多傷痕，明知道有些動物脾氣不好或是較有野性，還不隔離圈養，「看著滿身傷痕的動物，讓人感覺飼養態度非常隨便！」

▲網友指控，許多動物傷痕累累，且沒有適合的休息區域。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO透露，他實際上網查詢後發現，張美阿嬤農場沒有合法農場合格證，而詢問地方相關單位後，得到的回應都只是說有做勸導，讓他不禁質疑，「已經經營3年了，卻不見地方單位有其他動作，難道有人暗中協助處理和包庇之嫌疑？這實在太可疑了！如果沒有合格證懸掛的話，那合情合理令人懷疑違規之事實了？還有消費者去到園區所遇到的問題，也無人可管，園區也只是馬虎帶過！」

事實上，占地1公頃以下之一般農場先前並無法可管，為此，宜縣農業處表示，為提昇動物福利及輔導縣內動物展演場域合法化，將具有動物展演性質之業者予以納管，以達動物保護的目的，特別在今年1月12日依據動物保護法公告經營動物展演申請人資格明訂有本縣已領有商業登記、畜牧場登記或畜禽飼養登記具展演動物事實之業者。

宜縣農業處指出，6月10日已正式通知縣內符合需申請動物展演型態之業者須於3個月提出申請合法，否則將依動保法處分，而目前張美阿嬤農場已經提出申請並審核中。