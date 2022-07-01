烏日腳踏車工廠火警　8分隊69人出動搶救

記者鄧木卿、林彥臣／台中報導

台中市消防局今日19時左右，受理烏日區太明路211巷一處腳踏車工廠火警，目前已出動第三大隊、溪湳、勤工、大里、國光等8個消防分隊，共計24車69人前往搶救。

消防人員指出，抵達時工廠已全面燃燒，經了解廠區為腳踏車工廠，廠內有鋰電池，業主在場，已出動化學車、水庫車等車組，全力搶救中，現場無人受困，燃燒面積仍待估中。

消防人員結報指出，，20時46分火勢已撲滅，目前殘火處理中，現場無人受困，燃燒面積、財物損失待查，也已同步通知環保局協助後續作業。

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