他把死去爸爸藏冰箱2個月　管理員一開門驚見「整具蹲屍」！

▲ 男子宣稱，因沒錢處理後事，才將父親遺體置於冰箱內。（示意圖／取自免費圖庫Unplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓忠清南道發生一起詭異事件，一名年輕男子將死去父親的遺體藏在冰箱內，直到他搬離這間房子，管理員為更換冰箱前往查看，打開門竟發現一具屍身以蹲坐的姿勢被塞在冰箱內，且已部分腐爛，警方目測距離死亡已經過2個月，正深入調查案情。

綜合《忠清Today》、《東亞日報》報導，這起事件發生於忠南瑞山市，一名20多歲男子6月30日被發現將父親的遺體保存在住處冰箱內，當地警方1日將他依棄屍等罪嫌立案。

根據警方說法，男子居住的套房合約到期，準備搬離，請套房管理人員協助將冰箱換新，管理人員6月30日晚間為此前往查看，竟在冰箱內發現人類屍體，這起事件才曝光。

當時冰箱內所有隔板都被拆除，死者呈蹲坐的姿勢，未發現可能構成直接死因的骨折或開放性傷口等傷勢，警方肉眼推測，距離死亡已有2個月時間，屍體部分腐爛。

調查發現，男嫌有智能不足問題，和父親僅二人同住，而父親患有糖尿病，且有失智症狀，長期臥病在床。男嫌宣稱，父親的病情3個月前開始惡化，他便辭職在家照顧，但因離職不久，無法申請基礎生活津貼，父親死後因經濟困難，沒有能力辦理後事，擔心屍體會腐爛，才會放在冰箱內。

為釐清詳細死因，警方已將死者遺體交由國立科學搜查研究院進行驗屍，正進一步調查具體死因、時間點及詳細案情。

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