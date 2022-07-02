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新一代滅蟑神器！他把「維力炸醬」放後院…隔天驚見恐怖屍體山

▲有網友分享「滅蟑神器」，引發討論。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友發現，維力炸醬的罐子竟可當作「滅蟑神器」，引發討論。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／閔文昱報導

蟑螂對於人類的恐懼極深，即使是多麼強壯的男生，一看到小強打開翅膀，也可能嚇的花容失色。這麼可怕的生物，到底該怎麼處理才對？對此，有網友就分享，他只靠一罐「過期的維力炸醬」，一個晚上就瞬間殲滅了數10隻蟑螂，文章一出，引發熱議。

一名網友在PTT八卦板以「抓蟑螂就是那麼簡單的八卦」為題發文表示，他前一天把冰在冰箱的過期維力炸醬處理掉，並將罐子放在後院，結果一天後就看到罐子內有滿滿的大蟑螂，每隻都動都不動，已經明顯死亡，讓他自豪地說，「抓蟑螂看起來很難，其實並不難。」

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▲有網友分享「滅蟑神器」，引發討論。（圖／翻攝自PTT）

原PO解釋，這招殺蟑妙招的原理是，由於還未清洗的維力炸醬罐有強烈的香味，容易吸引蟑螂，但蟑螂爬進罐內後，會因罐子內有油很滑，導致進入後就無法再爬出，接著油脂便會封閉蟑螂的氣孔，讓牠沒多久後就會窒息死亡，並不是因為吃到維力炸醬的關係。另外，他也補充，罐子內也可以放其他蟑螂愛吃的東西，「再倒些油也行」。

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛大讚，「這麼簡單喔」、「明天維力炸醬賣到缺貨」、「抓蟑蟑推推」、「感覺很有用」、「抓老鼠也可以，要大一點的容器」、「方法不錯耶…比抓老鼠那個有效多了」、「誰家有過期的我50元收，這看起來好強大」、「生活智慧王欸」、「可以這樣抓喔，好神奇」。

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關鍵字：

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