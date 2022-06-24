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新婚夜住婆家！她半夜到廚房目睹「駭人1幕」嚇壞：滿滿在爬行

▲▼ 廚房,水槽,水龍頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友被婆家半夜的廚房景象嚇壞。（示意圖／翻攝pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

一隻蟑螂可能沒什麼，但你能想像幾萬隻蟑螂爬滿家裡的景象嗎？一名女網友新婚之夜和老公住在婆家，半夜口渴起來喝水，開燈後卻見到「此生最可怕的一幕」，整個廚房爬滿蟑螂，任何物品、櫃子、流理台甚至地上全都是蟑螂，讓她直接被嚇傻在原地，不知該怎麼辦才好。

一名女網友在「靠北婆婆2.0」發文表示，新婚當晚第一次住在婆家，半夜口渴要求老公帶她到一樓廚房喝水，下樓途中他突然走路變得很大聲，像是跺腳的聲音，由於很暗，就想請他開燈，但丈夫卻遲遲不開，心裡正納悶的時候燈開了，眼前的一幕直接讓原PO傻眼，廚房到處都是蟑螂，「真的不誇張，任何物品、碗櫃、角落、流理台面、瓦斯爐、餐桌、地上，完全滿滿的蟑螂鋪滿了在爬行，是我有生以來親眼看到最駭人的一幕」。

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原PO解釋，原來先生剛剛突然走路變大聲，是為了趕走蟑螂，之後將近一年的時間裡，偶爾回婆家才終於知道原因，「婆婆廚餘桶都不蓋蓋子或是都沒在處理掉，不吃的全隨便倒那桶，等於蟑螂、老鼠天天都有食物吃飽再繁殖」，但同時也納悶，「我是最後一個嫁入她家的媳婦，前面都沒任何人反應或稍有衛生習慣地去說服她改掉放任廚餘桶開開養小蟑嗎？」

網友看完也直呼太可怕了，「我當下應該會立刻收拾走人」、「在那種環境下廚煮出來的我真的不敢吃」、「蟑螂大本營」、「我不懂新婚之夜遇到這種情形，還可以假日過去住」；還有人幽默表示，「你真的很愛老公，這種地方還能每個禮拜都去住1-2天」。

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