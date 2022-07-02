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郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人！

▲▼郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

台語歌手郭婷筠於今年三月舉辦婚宴，為了搶當最美新娘以及五月又要推出新專輯，她卯起來甩肉近30公斤，不僅在婚禮當天穿上白紗傲秀深V美乳，讓全場驚艷，這次宣傳專輯時，郭婷筠還爆料：「這張唱片封面是有史以來跟她最像的一次，前7張專輯，攝影師都修片修到牆壁歪了。」

▲▼郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人。（圖／業者提供）

▲郭婷筠比以前纖瘦許多，這次專輯終於不再靠修圖。【官網優惠組】

郭婷筠深受多囊性卵巢所苦而暴肥　靠「秘密武器」突破停滯期2個月再甩17公斤

郭婷筠因之前深受多囊性卵巢症候群所苦而暴肥，加上兩年前懷孕期間沒有管控體重而增加了十多公斤，一路胖到變成「特色」。但她坦言過去胖到失去了自信，所以立志瘦身後，就直接飆車一路甩肉，老公彭正也成功減去8公斤，兩人都瘦回健康的身體。

詢問郭婷筠瘦身成功的秘訣，她分享：「就跟大家知道的一樣，飲食控制、固定運動不可少，但之前我那麼辛苦卻都還是成效有限，體重停滯非常久。後來透過『秘密武器』，沒想到突破停滯期，2個月又減了17公斤，至今還持續往下瘦，不止你們嚇到，我能瘦成這樣，自己都不敢相信！」

▲▼郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人。（圖／業者提供）

▲郭婷筠透過「秘密武器」，2個月再甩17公斤，找回健康身體。【momo購物網特惠組】

日本爆紅「山茶花油」旋風　郭婷筠：日本人都是靠這個！

記者追問下，原來郭婷筠的秘密武器是日本人最近超瘋的「山茶花油」。日本減重教父－京都藥科大學的吉川雅之教授，率先發現從頂級山茶花提煉出的山茶花油，能強力分解體內脂肪，並將這些肥胖油脂快速排出體外，且不會對身體有任何副作用，達到健康減重的完美效果；這種利用攝取好油、來驅除體內壞油的瘦身方式，在日本十分火紅，也因此颳起一股「山茶花油」減肥旋風。

▲▼郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人。（圖／業者提供）

▲日本京都藥科大學教授吉川雅之率先發現山茶花對人體有良好的功效。

▲▼郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人。（圖／業者提供）

▲許多網紅跟部落客也跟上山茶花油的風潮，維持自己的健康體態。

山茶花油不只對抗體脂肪　還能維持心血管健康

郭婷筠表示：「先前我在2個月又減了17公斤，現在還再持續的瘦，我消的最明顯的部位，就是最難纏的小腹。聽說山茶花油專剋肥肚，這在我跟彭正身上都看得出效果！」郭婷筠先前體檢報告上也屢見赤字，會選擇山茶花油還有一大原因是除了有效消滅體脂肪外，成分天然的「山茶花花纖油」，更富含高濃度的Omega-6，能有效抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康。

專業醫師也證實「山茶花花纖油」所含的Omega-6及花纖素，能對腸胃形成保護膜減少油脂吸收，達到輔助減重的效果。

▲▼郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人。（圖／業者提供）

▲花纖油使用日本野生山茶花，含有高濃度Omega-6及花纖素。

▲▼郭婷筠曝甩肉近30公斤　專輯封面終於像本人。（圖／業者提供）

▲專業醫師證實「花纖油」所含成份，能有效控制體重。

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●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Ny
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