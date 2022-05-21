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【爆怨公社】抗癌文萬人按讚　意外曝光余祥銓減肥史

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

余祥銓與女友柔柔日前一起主持蝦皮《大老闆聯盟》直播， 對於近期《爆怨公社》討論的文章，他表示，因為二姊余苑綺抗癌至今8年，讓他一夕之間長大成人，他自嘲是「浪子回頭金不換」，現在一肩扛起照顧全家人的重任。

其中《爆怨公社》一文提到，余天一家人陪伴女兒余苑綺抗癌的向心力，同時也意外曝光余祥銓的減肥史，讓不少網友感到相當好奇，他是怎麼辦到的。

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供）

▲【爆怨公社】萬人按讚抗癌文，提及余天一家人的深厚情感，並意外曝光余祥銓過去的身材差異。【官網優惠組】

風靡日本減肥之王「山茶花花纖油」　余祥銓靠它溶掉脂肪不復胖

女網友在文中提及，罹癌後身材大幅走山，哥哥總以她「胖得像以前的余祥銓」來逗她笑。事實上過去余祥銓曾胖到超過85公斤，陳年肥肚超厚，連媽媽李亞萍都看得受不了。嘗試許多種減肥方法的余祥銓，因為作息不正常，加上控制不了「吃」這件事，屢屢以失敗告終。

在眾人不看好余祥銓會變瘦的情況下，他竟然「急速消風」，短短一個多月鏟肉超過12公斤！被問及是否因準備結婚而靠「特別方式」瘦身？余祥銓大笑：「我瘦得很健康好嗎！這次能真的瘦成功，都是因為日本醫學教授研發的『山茶花花纖油』！」

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供）

▲運動搭配「iVENOR花纖油」，是余祥銓試驗過的方式中，瘦得最健康成功的減重絕技。【MOMO購物特惠組】

醫界研發專利成分　富含98%以上Omega 6　有效阻油、溶油、排油

余祥銓表示，靠運動搭配「山茶花花纖油」，不用特別節制口慾，便讓他成功排油，告別養了很多年的厚實鮪魚肚。「從小到大，這次瘦得最輕鬆、最順利！我現在身材精實很多，還開始有人說我像潘帥！」

余祥銓激推的「iVENOR花纖油」，其實在日本十分火紅，是由減重教父－京大的吉川雅之教授所研發，運用頂級山茶花提煉出的花纖油，來對身體以無毒、無害的方式，強力分解體內脂肪，讓這些導致肥胖的「壞油脂」快速排出體外，達到健康減重的體態效果。

而成分天然的花纖油，富含極高濃度的Omega-6，能有效抗氧化、降低膽固醇和維持心腦血管健康。余祥銓得意地說：「溶掉脂肪瘦下來後，超標的膽固醇降低，三高也被控制了，CP值根本超高！」

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供）

▲日本京都藥科大學教授吉川雅之率先發現山茶花對人體有良好的功效。

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供）

▲花纖油能阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重。

關於花纖油的良好功效，醫師童盛麒證實：「它裡面富含高濃度營養價值跟花纖素，對於我們的胃腸道，會形成一道保護膜，幫助減少油脂吸收。」其Omega-6含量，營養價值是核桃的五倍、鮭魚的12倍。

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供）

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供）

▲風靡日本 阻-〉崩-〉排，神效三步驟，減少壞油脂，拒絕三高上身。

認明雷射標籤　拒絕假貨

原就受矚目的「iVENOR山茶花花纖油」，經余祥銓暴瘦加持，讓產品十分熱銷，市場上也隨之出現不肖假貨。余祥銓特別呼籲消費者：「千萬要在官方通路購買，認明雷射防偽標籤，才不會花錢傷身外，身材還愈吃愈差！」

▲▼花纖油,山茶花花纖油,余苑綺,余祥銓。（圖／業者提供）

余祥銓的「甩油神器」哪裡買?

官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7K3
momo購物特惠組：https://chshop.work/YOmz2
LINE官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
客服專線：0800-520-367

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關鍵字：

花纖油山茶花花纖油余苑綺余祥銓

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