　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！

▲▼ 余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！ 。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

儘管疫情嚴峻，余祥銓近來仍人氣高漲，事業有成，投資店面賺錢，還接下新的外景節目，並接受眾多媒體採訪，減重成功後的余祥銓果然「滿血回歸」，戰力驚人！不僅被封為新一代的電視購物「銷售男神」，並且從人生谷底翻身儼然成為媒體寵兒，而這一切，余祥銓坦誠，這和他在30天內火速甩肉12公斤有絕對的關係！

▲▼ 余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！ 。（圖／業者提供）

▲余祥銓食用花纖油後1個月瘦了12公斤。【官網優惠組】

控制不了食慾余祥銓過去減肥屢屢失敗　使用花纖油終於甩肉成功
 余祥銓自曝過去嘗試過很多減肥方法，但卻因為作息經常日夜顛倒，又控制不了口慾，體重一直起起伏伏，連母親李亞萍都看不下去，每天在他耳邊「碎碎念」，逼迫他趕快減肥，免得上不了通告。為了不讓母親發現自己吃消夜，余祥銓甚至還得在半夜偷偷摸摸叫外送。和女友柔柔穩定交往後，余祥銓更是「幸福肥」上身，養出厚厚一層鮪魚肚。

過年前被直擊和柔柔一起挑婚紗，余祥銓才驚覺自己已經腫到穿不下帥氣的西裝，自信心大受打擊，終於下定決心要讓自己瘦下來。恰好余祥銓接觸到「山茶花花纖油」，再搭配運動和飲食控制，果真如願瘦下12公斤。余祥銓表示「使用後胃口變小，隨便動一下就揮汗如雨，感覺體內在炙熱燃燒，我長這麼大第一次發現減肥這麼有效，這麼輕鬆！」

▲▼ 余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！ 。（圖／業者提供）
▲日本京都藥科大學教授吉川雅之率先發現山茶花對人體有良好的功效。【東森購物特惠組】

醫界研發專利成分　富含98%以上Omega 6　有效阻油、溶油、排油
 山茶花花纖油是由日本京都藥科大學教授吉川雅之率先研發，是一種能夠阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重的成分。山茶花花纖油進入腸胃道之後，能夠形成「阻油膜」，將人體攝取的油脂阻隔在外；接著還能標靶定位，滲透並溶解體內深層的頑固脂肪；最後再將油脂與廢物分解，排出體外。

▲▼ 余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！ 。（圖／業者提供）

▲花纖油能阻斷腸胃道油脂吸收、提升代謝、幫助減重。

山茶花花纖油原料取自日本伊豆大島珍貴的的野生山茶花，使用「低溫超臨界純化技術」萃取，保留住98%高濃度Omega 6，可以保護細胞、調節代謝功能、促進免疫反應，效果遠遠超越曾經風靡減重圈的印加果油，排油效果更是大勝先前火紅的MCT油，此外，因為還富含花纖素、抗氧化物等健康成分，因此在日本也掀起「吞山茶花油」減重的風潮。

▲▼ 余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！ 。（圖／業者提供）

▲風靡日本 阻-〉崩-〉排 神效三步驟 減少壞油脂 拒絕三高上身

認明雷射標籤 拒絕假貨
 除了肥胖，余祥銓之前也有三高的毛病，對自己的身體健康十分擔憂。使用山茶花花纖油，不僅能幫助減重，還能崩解血液中的壞油脂，對於高血壓、高血脂、高血糖，也有很好的預防效果，即使偶爾破戒享用美食，也不用再擔心對健康造成過多負擔！減肥成功的余祥銓，感覺整個人看起非常健康清爽，不僅對自己愈來愈有信心，連帶事業也跟著一路發發發！
余祥銓最後也呼籲：目前市面上假貨充斥，要認明雷射標籤才能買到正貨！

▲▼ 余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！ 。（圖／業者提供）

▲▼ 余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！ 。（圖／業者提供）

余祥銓的「甩油神器」哪裡買?
 ●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7Jf
●東森購物特惠組：https://chshop.work/dyIzP
●LINE官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
 ●客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=Z8rVjele3So

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
Janet淚認「有生育問題」！痛揭試管求子血淚　逼哭20萬人
弟脫口罩對醫狂咳！媽脫口「全班都被噴過」　一句話炸鍋了
台灣首間「代客道歉公司」！　幫下跪磕頭求和解
納豆就醫過程曝！　喊「這次我一定會死」下秒吐泡沫
廖老大飲料店排5小時！　網見加盟金驚呆了
1小時只賣出10劑！　超商快篩還有剩
快訊／納豆出院首現身！　「大家好，我回來了」
快訊／基隆高中前槍響！黑車猛撞拒檢　警連3轟仍跑了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

太狂！「鹹酥雞+OREO餅乾」比薩來了　還吃得到魷魚圈、甜不辣

余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！

2022遠見CSR暨ESG頒獎　花王首獲綜合績效外商組楷模獎

1小時只賣出10劑！超商「亞培快篩」還有剩　民眾：買得到就買

直擊／全聯開賣快篩！消費者嘆「公司要求每天戳」：能買一支是一支

出來吃總是要還的！網推10大順暢攻略幫你打消小肚肚的美食負擔

快訊／首波限量800盒！家樂福「家用快篩」明天到貨　販售門市先看

快訊／萊爾富10點開賣「亞培快篩」　北北基桃逾700家門市買得到

「晾衣飄悶臭又要重洗！」網友齊求解　關鍵「一招」辨洗衣精抗菌效果更揮別衣臭

今開賣亞培快篩！4大超商、全聯等8大通路都買得到　1劑180元

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

太狂！「鹹酥雞+OREO餅乾」比薩來了　還吃得到魷魚圈、甜不辣

余祥銓超前部署甩肉12公斤！無視疫情再創事業高峰！

2022遠見CSR暨ESG頒獎　花王首獲綜合績效外商組楷模獎

1小時只賣出10劑！超商「亞培快篩」還有剩　民眾：買得到就買

直擊／全聯開賣快篩！消費者嘆「公司要求每天戳」：能買一支是一支

出來吃總是要還的！網推10大順暢攻略幫你打消小肚肚的美食負擔

快訊／首波限量800盒！家樂福「家用快篩」明天到貨　販售門市先看

快訊／萊爾富10點開賣「亞培快篩」　北北基桃逾700家門市買得到

「晾衣飄悶臭又要重洗！」網友齊求解　關鍵「一招」辨洗衣精抗菌效果更揮別衣臭

今開賣亞培快篩！4大超商、全聯等8大通路都買得到　1劑180元

估單日10萬確診需1.5萬專責病床　石崇良：未來各級醫院都要設

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

驚！野生獅子躲民宅草叢　3專家全副武裝到場...得知真相秒傻眼

文化部再推藝文紓困「最高補助250萬」　演出取消受損都可申請

柯文哲僅花53萬元買快篩？　北市「早花數億」：光教育局就用9500萬元

南投今年首例染疫死亡案　婦人呼吸困難送醫不治後確診

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

林柏成／人資看過來！居家隔離、照護如何給薪、給假？

吳釗燮透露WHA今年挺台力道更強　「努力爭取到最後一分鐘」

確診破萬雙鐵仍不禁飲食！　王國材貼心乘客：錯過中午會餓肚子

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

消費熱門新聞

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

家樂福「家用快篩」明到貨！販售門市先看

直擊／「亞培快篩」超商沒人搶買

全聯、7-11、全家今10點開賣亞培快篩

明開賣快篩！各通路「價格」一次看

全家明早開賣快篩劑！

OK超商明早也開賣快篩劑還能線上預購

幫助全台減重20萬公斤！演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

晾衣有臭味重洗一招教辨抗菌功效

直擊全聯開賣快篩！消費者嘆「公司要求每天戳」

快訊／萊爾富開賣「亞培快篩」

小指打到流血　李念慈施暴網友PO文求救

余祥銓超前部署甩肉12公斤！

更多熱門

相關新聞

余祥銓靠「它」再創人氣事業高峰

余祥銓靠「它」再創人氣事業高峰

余祥銓近來仍人氣高漲，事業有成，投資店面賺錢，還接下新的外景節目，並接受眾多媒體採訪，減重成功後的余祥銓果然「滿血回歸」，戰力驚人！不僅被封為新一代的電視購物「銷售男神」，並且從人生谷底翻身儼然成為媒體寵兒，而這一切，余祥銓坦誠，這和他在30天內火速甩肉12公斤有絕對的關係！

余苑綺「肺部長東西爆開」　4歲女兒許生日願望藏洋蔥！

余苑綺「肺部長東西爆開」　4歲女兒許生日願望藏洋蔥！

余祥銓直播開戰：拒買假貨

余祥銓直播開戰：拒買假貨

余天存款281萬還背房貸　還給余祥銓205萬

余天存款281萬還背房貸　還給余祥銓205萬

余苑綺熬過70次化療近況曝光！

余苑綺熬過70次化療近況曝光！

關鍵字：

余祥銓花纖油

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

林依晨女兒長牙了！樂曬掀嘴正面照

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面