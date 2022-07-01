PO文公審阿豆仔「帶土狗入餐廳會有跳蚤」　男指控秒GG

圖文／鏡週刊

近幾年友愛動物提升許多，「友善動物餐廳」也紛紛崛起，不過有一名網友在臉書「爆料公社二社」發文，質疑一名阿豆仔帶一隻狗進餐廳，並把人喝的玻璃杯裝水給狗喝，但文章一曝光，原PO反被打臉，「結果人家是拿玻璃杯裝水之後，倒到水碗給狗喝的」，且經查證該連鎖咖啡廳屬於友善動物餐廳。

一名男網友在臉書「爆料公社二社」發文，並以圖文並茂的表示「雖然你是阿豆仔，也很有愛心。但是你不是盲人，怎麼可以帶狗狗到餐廳裡面來？」透露自己也是愛狗人士，但該狗種並非導盲犬，僅是一般土狗，擔憂吃早餐會為此有跳蚤，並質疑對方「（不能）把人喝的玻璃杯裝水給狗狗喝吧？」

公審文章一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛跟著批評，「這些外來種都自認為比台灣人高一等，在台灣為所欲為，因為台灣人太媚外了。」「店家允許讓狗進來的話你真的管不著，不過拿水杯給狗喝就有點太Over了」「唯一有問題的就只是主人沒帶寵物自用的水碗吧，都看著客人牽到座位了表示也沒跟客人溝通是否介意帶寵物入座。」。

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但事後有知情網友出面澄清，直指該連鎖咖啡店經查證後，是屬於「動物友善餐廳」，在不妨礙其他客人同時動物都能跟隨主人入店，並進一步解釋該外國飼主用的玻璃杯並非給狗直接喝，而是將玻璃杯水倒在自己隨身攜帶的狗用容器中，批評發文公審者「惡意把桌上玻璃杯拍的模糊誤導大眾」。事後也有大票紛紛洗版留言聲援國外飼主，「拜託各位看一下有人已經出來說明，他沒有用店裡的玻璃杯給狗喝水！！！！他是自己帶寵物專用的杯子好嗎」。





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