好市多「必買神物」用法再+1　5000人狂讚：用到天荒地老

▲消費者曝光好市多保鮮膜的新用法。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

圖文／鏡週刊

美式連鎖賣場好市多（Costco）的商品通常以量大的家庭號尺寸販售，尤其傳說中的「必買神物」保鮮膜，有人花了近12年才把整捲用完。近日，一名消費者再曝光保鮮膜的另一用法，讚嘆「一捲用到天荒地老！」

一名女網友近日臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示：「夏天到了，老舊大樓的浴室排水孔都會飛出可惡的小蟲蟲，外出3天不知道怎麼辦！靈機一動拿這個出來黏貼捕蟲，效果還不錯，至少蟲蟲不會飛出浴室。」最後說「又找到買這款保鮮膜的理由了，一捲用到天荒地老！」

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▲民眾拿好市多保鮮膜貼住排水孔捕蟲。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

該篇貼文吸引約5,700人按讚，有人分享「 我是這樣作，先貼這款保鮮膜，再將地漏蓋子蓋上，裁掉蓋子旁邊多餘的保鮮膜，這樣可以封住洞口好幾年都不會破，就不用時常更換保鮮膜……啊，這樣保鮮膜又會用到天荒地老了」、 「這招很棒啊，我3捲用10年了，用不完，才用到第2捲 」、「我家是樓上樓下鄰居都會在浴室抽菸，煙味從排水管飄進來，我也是浴室擦乾就貼這個保鮮膜在排水管防止煙味」、「真是好方法，謝謝您的分享」。

也有不少網友分享其它「防蟲妙招」，「 有水就不黏了。我之前也這樣用過，防蛾蚋，後來用矽膠排水口墊，超有效的」、「我都用白醋，清潔大姐教我的」、「我之前倒漂白水，可是孩子氣管不好，孩子在家就不能用，後來買大桶便宜的洗碗精稀釋，每天洗完澡就倒一點進去，排水孔周圍再噴一些，就很少了」、「 好市多有一桶5公升的松木油，可除臭防蟲又是天然的，可稀釋噴灑或拖地時加一小瓶蓋份量，家中有寵物也無害」。

▲網友表示，又找到買好市多保鮮膜的理由了。（翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

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