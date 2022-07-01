13歲少女IG公開「床上精液」照　竟是求救訊號！意外揭遭獸父性侵

▲少女竟長期遭到獸父性侵。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國近日發生一起人倫悲劇，一名年僅13歲的少女，最近在IG上公開一張床舖上滿是精液的影像，但其實這是少女的求救訊號，也意外讓她長期遭受獸父性侵的事件，就此曝光。

據泰國《Sanook》報導，這名少女最近在自己的IG上傳了一張照片，顯示在她的床上，留下許多男性精液的痕跡，這名少女還寫下：「我怕懷孕...被爸爸打了。」少女的朋友看到這段IG訊息後，發現狀況不對，於是和少女進一步詢問，這時少女才向朋友坦承，自己長期遭到獸父性侵，照片中的精液，就是獸父對她洩慾後留下的。

這名朋友得知實情後，轉告給少女的大姐，據悉大姐已經20多歲，長期離家在外工作，因此不知道家裡的情況。大姐得知狀況後相當震驚，她之後和少女聯絡，少女則不斷跟姐姐說：「幫我買避孕藥。」姐姐進一步安撫少女，但她又發現更多駭人的事實，原來少女自10歲起，就遭到獸父性侵，少女受害的狀況已經不只1次。

▲床上的精液，全是獸父留下的。（翻自《Sanook》）

▲少女的家人協助她報案，要讓獸父付出代價。（翻自《Sanook》）

大姐得知少女的實際狀況後，相當難過，後來又尋求阿姨的協助下出面報警。大姐說，以前她都只在新聞報導上看到獸父性侵事件，但萬萬沒有想到會發生在自己的家人身上，因此她對妹妹的遭遇，感到非常難過，並自責沒有盡到大姐保護弟妹的責任。

警方初步調查發現，這名獸父過去有多次毒品前科，而且也有家暴紀錄。少女的母親則是幾乎一整天都在外打工，收入不固定，鮮少注意家中的狀況。目前少女已被當地社福部門安排接受心理治療，並允許母親親自照顧少女，並帶少女到外婆家居住，暫時不會讓少女住進兒童之家。







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