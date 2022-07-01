被「叭」一聲理智線全斷！　打人砸車拔鑰匙...莾男觸4罪下場曝　　

▲男子不滿被叭，尾隨到對方住家砸車。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

賴男年初開車行經埤頭鄉斗苑路，不滿遭邱姓男子對他長按喇叭，竟一路尾隨到對方家裡理論，拿螺絲起子敲掉邱的手機，還嗆「我知道你住哪裡，你給我小心一點」，甚至拔掉對方車鑰匙，再拿榔頭打破對方擋風玻璃後揚長而去，彰化地院審理後，依傷害、恐嚇危害安全罪、強制罪、毀損他人物品4罪，判他有期徒刑7月，得易科罰金。

判決書內容指出，賴男於今年1月24日晚間10時25分許，駕駛自用小貨車，行經埤頭鄉斗苑西路，遭邱男駕駛長鳴喇叭，心生不滿，一路跟隨邱男車輛伺機理論，見邱準備倒車入庫，隨即下車走向邱男車輛，邱見對方來者不善，馬上路邊停車，拿出手機下車，對著賴男錄音錄影。

賴男見邱男口操英文更加氣憤，拿出螺絲起子不時朝他揮舞，還恐嚇「我知道你住哪裡，你給我小心一點」，邱手機被拍掉，手背還被劃傷，賴不僅數度作勢要打邱，拔去邱的車鑰匙再丟掉，儘管此時邱已報警，賴男竟然又回車內拿榔頭，朝敲破邱男車子的擋風玻璃才開車離去。

法官審酌被告賴男僅因與邱男間交通糾紛，不思以理性方式加以溝通、解決，竟率然訴諸暴力、恐嚇行為，致邱男畏懼不安，依傷害罪、恐嚇危害安全罪、強制罪、毀損他人物品罪等判處賴男7月有期徒刑，可上訴。