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社會 社會焦點 保障人權

搓鳥尾隨她嚇壞奔逃！遭勾頸強壓揉胸滿身傷　惡狼自曝智能不足

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名蔡姓男子去年見女子落單，一路搓鳥尾隨，見女子嚇壞逃跑，竟還強行將女子撲倒揉胸。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

記者林冠吟／台中報導

台中一名蔡姓男子去年5月晚間，一路尾隨一名女子身後，還邊走邊撫摸自己的生殖器，待女子轉頭察覺異狀後，嚇得立即逃跑；孰料，蔡男見狀竟立即跑上前將女子撲倒，並強行搓揉女子的胸部和下體得逞，害女子滿身是傷。台中地院審理後，依強制猥褻罪，判處蔡男有期徒刑8月。

判決書指出，蔡姓男子去年5月9時許，見一名落單女子在路上獨自行走，蔡男竟一路尾隨女子，還邊走邊摸自己的下體；待女子察覺有異，轉頭一看驚見男子的猥褻行為，嚇得轉頭就跑。

不料蔡男見女子轉頭就跑，竟直接追逐女子，先以右手勾住女子的頸部，將女子撲倒在地後，再強行揉搓女子的性器官，造成女子右肘瘀青、流血、右手指挫傷、流血，全身上下渾身是傷，所幸女子奮力掙扎，並大喊救命，蔡男因擔心引來路人，準備放開女子逃離現場時，被路人見狀立即上前阻擋蔡男逃離，同時報警處理。

庭審時，蔡男卻法官辯稱，自己領有身心障礙手冊，且求學過程中一路均就讀特教班或特教學校。他還提出醫院證明，表示自己曾被判定為，「中度智能不足、非特定的雙向情緒障礙症」等情形。

蔡男的辯護人也為其辯護表示，蔡男是因為有上開症狀，才會有此次「輕率的性活動」，希望法官能看此份上，減輕其刑。

台中地院審酌相關證據後指出，蔡男因為智能障礙者，認知功能較常人減退，加上法治觀念薄弱，即便明白強制猥褻為犯罪行為，會受到法律制裁，卻難以將自身的行為與行為後果進行內化，對於一般社會情境之判斷能力較弱，認定蔡男犯案時因精神障礙與其他心智缺陷，導致辨識行為能力有顯著降低之情形。

法官指出，蔡男因一己私慾，不思他人身體性自主權利，以暴力手段對女子實施強制猥褻行為，嚴重侵害女子身體性自主權，造成女子身心靈巨大陰影，女子事後更因此深受打擊，不願與蔡男和解，更希望法官能從重量刑。

但法官審酌蔡男事後坦承犯行，且確實有精神障礙與心智缺陷等情形，後續也有試圖透過辯護人與女子達成和解來看，依強制猥褻罪，判處蔡男有期徒刑8月。全案仍可上訴。

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