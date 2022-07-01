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不爽被按喇叭「當街怒放沖天炮」　警員攔車盤查...他偷丟白粉袋

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子開車停等紅綠燈時，卻因前方車輛號誌轉換不動，於是鳴按喇叭，但對方卻下車走咆哮，甚至當場拿出沖天炮點燃，不顧旁邊就是加油站，警方隔天於信義區掌握嫌犯車輛，上前盤查時副駕駛乘客趁機將裝有安非他命的信封袋丟棄，但仍警方發現，並相關人帶回偵訊。

警方調查，40歲的張姓男子，在29日晚上6時許，開車行經南港區南港路二段時，因綠燈起步，但前方34歲麥姓駕駛卻沒有移動，於是按喇叭提醒要往前，沒想到此舉激怒麥姓駕駛，麥男立刻下車朝張男車輛走去，甚至還對其咆哮，最後還不顧一旁就是加油站，點燃沖天炮鳴放。

▲▼駕駛不滿被按喇叭，竟不顧路邊就是加油站，當街放沖天炮示威。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲駕駛不滿被按喇叭，竟不顧路邊就是加油站，當街放沖天炮示威。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後麥姓男子離開現場，附近民眾見狀也立刻報警，警方抵達時麥姓男子早已離去，最後警方調閱監視器確定車牌，並且以車追人，在30日晚上時分，在北市信義區鎖定嫌犯車輛，於是上前盤查身分，當時車上副駕駛座還有1名29歲的王姓男子，也一併接受警方盤查。

▲▼駕駛不滿被按喇叭，竟不顧路邊就是加油站，當街放沖天炮示威。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方鎖定嫌犯車牌，逮人時意外又查獲副駕駛座的男子想丟包毒品安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是在盤查過程中，警方發現王姓男子突然將一包信封袋往外丟，警方撿起後發現裏頭有不明粉末，一驗發現竟是毒品安非他命，也立刻將王帶回派出所偵訊，訊後除了依公共危險將麥送辦之外，另外涉嫌丟毒的王嫌也一併依毒品罪嫌送辦。

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