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社會 社會焦點 保障人權

獨／點數不夠換檳榔竟抓狂！赤腳伯鐵鎚追打西施　驚悚畫面曝

記者黃宥寧／嘉義報導

屏東超商挖眼案翻版？嘉義縣朴子王姓小姐向《東森新媒體ETtoday》指出，本月3日在檳榔店上班時，遇到1名客人，想以點數兌換檳榔，但對方點數不夠想用欠的，她開玩笑說「你好幾次都這樣餒，下次要記得還我」豈料這席話引來對方不滿，直接拿檳榔怒砸臉，接著衝回車上拿鐵鎚追打她還邊喊「呼你死！」導致王小姐受傷，也決定提告。

▲▼ 。（圖／王小姐提供）

▲嘉義縣朴子市某檳榔攤，出現1名恐怖司機拿鐵鎚企圖傷害檳榔西施。（圖／王小姐提供）

23歲的王小姐餘悸猶存向記者解釋，她賣檳榔短短1年半，當天身穿POLO衫阿伯開著發財車要買檳榔，因為前面2次阿伯都欠點數換檳榔，這次又想欠，她只好開玩笑說：「你好幾次都這樣子餒～」接著也擔心得罪客人，立刻補上「好啦，下次要記得給我」試圖緩頰。

▼賣檳榔竟遇到恐怖火爆客人拿鐵鎚試圖砍人。（圖／王小姐提供）

▲▼ 。（圖／王小姐提供）

但沒想到阿伯惱羞成怒直接說不買，接著將一整袋檳榔往她臉上怒丟，嚇壞的王小姐只好趕緊將剛剛阿伯給的錢跟不足點數快速丟在他副駕駛座位上，下秒阿伯竟怒氣沖沖回車上，拿鐵鎚衝進店鋪想打人，嘴上還不斷用台語對著王小姐追喊「呼你死！呼你死！」

被嚇壞的她，當下相當無助只能閃躲，好險後來阿伯驅車離開，她也立刻去醫院驗傷。她害怕得向記者說，「自從攻擊事情發生後，只要上班看到藍色發財車路過都會相當害怕」，就擔心自己會像屏東超商遭挖眼的女店員。

最後她也無奈表示「法律只保護這種人嗎？」若有精神疾病就應該要關起來，不要讓他在外面亂跑，她認為就算提告沒有勝算，若能讓對方有點懲罰也甘願。

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