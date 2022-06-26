到超商借廁所遭尾隨　赤膊男「握拳狂打車窗」！她躲車裡驚恐尖叫



記者施怡妏／綜合報導

兩名女子今（26）凌晨3點多左右，到屏東縣某超商借廁所，離開時發現被尾隨，匆忙回到車上，並將車門反鎖，怎料該名裸著上身的男子竟跟上，不僅拉車門還握拳狂敲打車窗，女子驚嚇狂尖叫，用最快的速度開車離開現場，女子的的友人將影片PO上網，掀起網友討論，「當下就要一直按喇叭，馬上報警了」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，分享女性好友遇到的驚恐事故，女性好友與女性友人到超商借廁所並購買東西，準備返車時，「女性好友察覺被尾隨」，急忙衝回車上並將車門反鎖，怎料該名男子竟然直接衝上，拉車門發現打不開，轉頭笑了一下，接著握拳頭敲打車窗3下，離開時還回頭看了一眼。

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▲陌生男子敲打車窗。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

原PO表示，幸好好友夠機靈，跑回車上鎖門，「才沒有造成出不可預測的傷害」，他也將這段影片PO上網，「車內已經叫到驚慌失措，嚇得半死已想趕快離開現場，回來才發覺事情經過已有妨害自由嫌疑，也造成個財產及生命安全受到威脅」。

貼文曝光後，網友們表示，「在這種情況之下，我會嚇到變身三寶」、「這時候就是狂按喇叭，引起大家注意，他就會跑掉了」、「趕快踩油門跑啊」、「喇叭按到底吸引旁人注意力，就會被嚇跑了」、「當下直接報警比較有用吧」、「這個影片可以拿去備案了」。

據了解，屏東警方獲報趕到了解，發現該名赤膊男是喝醉酒，當場向被害人道歉，警方帶回調查後將依強制罪嫌送辦。