港警不再說Yes Sir！　港回歸25週年「全面改中式步操」

記者任以芳／綜合報導

灣仔金紫荊廣場今（1日）早上8時舉行香港回歸25週年升旗禮，香港警隊從今起全面改用中式步操，以往港片常聽到的口號「Yes，Sir！」也走入歷史，將換成「知道了，長官」來回應。另外，港警上半年購入的國產裝甲車 「劍齒虎」也正式投入使用。

升旗儀式開始時，即將宣誓就任香港特別行政區第六任行政長官的李家超，以及港政高層官員出席。香港警察銀樂隊先奏響樂曲，香港紀律部隊儀仗隊和步操隊，包括共有27人的護旗方隊，均以中式步操進場。由歌唱家領唱國歌，升起國旗及區旗，飛行服務隊直升機也在上空飛過，紀律部隊船隻在海港致敬。

▲港回歸25週年升旗，護旗方隊全面改中式步操，英式步操正式走入歷史 。（合成圖／翻攝 央視 ）

中式步操又稱「鵝步」或「鵝行鴨步」，因形態像鴨鵝走路，步操時腳向前踢至較高位置，整個腳掌著地，手部彎曲並向左右擺動。 英式步操向前跨步，腳先著地，手伸直並向前擺動。

綜合港媒報導，港警隊除全面採用中式步操，包括機場特警隊、反恐特勤隊及鐵路應變部隊在內的三支香港「反恐戰術部隊」也將自1日起換裝由內地廠商製造的新制服執勤，以新形象迎接香港回歸祖國25週年。

▲ 香港警隊使用的「劍齒虎」裝甲車正式使用。 （圖／翻攝 香港警隊臉書主頁 ）

同樣在「七一」前後，香港警方今年上半年購入的國產裝甲車 「劍齒虎」也正式投入使用。資料顯示，「劍齒虎」裝甲車是香港警隊使用的第四代裝甲車，大陸公安也使用該型號裝甲車。

據港媒報導，該裝甲車車長6.7米，寬2.36米，高3米，裝有搜索燈、催淚炮、升降照明燈、聲波驅散器等裝置，還裝備有全方位紅外線攝錄系統，車內可容納10人。該車的所有玻璃全面防彈，全車也能抵抗子彈攻擊。