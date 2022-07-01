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23歲瑜珈女網紅身中30多刀亡　赴美進修前一天遭前男友扔血水浴缸

記者黃翊婷／綜合報導

香港網紅瑜伽女教練周慧賢（23歲）外型甜美、身材火辣，在網路上頗有名氣，她原本要在6月30日搭機前往美國進修，卻在前一天離開住家後失聯，等到被人發現時，她已經明顯死亡，身上有30多處刀傷，還被棄置在酒店房間的血水浴缸裡。當地警方已逮捕周女的勞姓前男友，全案將朝謀殺方向偵辦。

香港瑜珈教練周慧賢身中30多刀亡。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

▲親友在臉書PO文尋人。（圖／翻攝自Facebook／香港突發事故報料區）

周女的親友6月30日在臉書「香港突發事故報料區」PO文，希望大家幫忙尋找失聯的周女，內容提到，Aqua（周女英文名）原本預計要在6月30日凌晨2時搭機前往美國讀書，6月29日下午4時30分左右收拾完行李準備離開住家時，勞姓前男友突然找來，接著兩人一起離開公寓，監視器拍下他們進電梯的畫面，之後就再也沒有人能聯絡上她，僅知道手機關機前最後的位置是在深水埗大南街一帶。

根據《東網》報導，周母在6月29日發現女兒失聯，6月30日中午前往黃大仙警署報案，原本以為只是一件失蹤案，沒想到同日傍晚勞男就在律師的陪同下前往警署自首，並交出一張酒店房卡，之後便不發一語。

香港瑜珈教練周慧賢身中30多刀亡。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

▼▲周女是一名瑜珈教練，在網路上頗有名氣。（圖／翻攝自Instagram／當事人，下同）

香港瑜珈教練周慧賢身中30多刀亡。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

警方經過一夜調查，確認房卡屬於油麻地雅翔道一間酒店，打開房間後發現室內有明顯打鬥痕跡和血跡，浴缸裡還浸著一名身中30多刀的女子，已經明顯死亡，浴缸裡則有一把長27公分的刀。經法醫檢驗，死者的致命傷為胸口（長約8公分）和喉嚨2處刀傷，估計死亡時間不超過24小時。

警方在7月1日凌晨確定死者身分就是失蹤的周女，經調查，酒店房間是勞男在6月28日預先訂下的，並續住了2天，但對於案情經過以及事發原因，他到案後一直保持沉默，目前全案將朝謀殺方向偵辦，不排除可能與感情或金錢糾紛有關。

▼周女經常在IG、臉書分享生活照，她原本預計要赴美進修，沒想到卻在出發前一天命喪酒店。

香港瑜珈教練周慧賢身中30多刀亡。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

香港瑜珈教練周慧賢身中30多刀亡。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

香港瑜珈教練周慧賢身中30多刀亡。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

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