抓包男友偷吃！妹子再挖出「iPhone隱藏主畫面」驚見23款交友軟體

▲原PO抓到男友偷吃。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女大生表示，與男友是遠距離戀愛，她在台北男友則在台中讀書，交往一年多之後激情度大幅下降，最近到台中給對方驚喜，在男友去洗澡的時候，男友手機跳出訊息通知，名字是老虎圖案，第六感告訴她事有蹊蹺，便點進去看了訊息內容，還發現男友使用「隱藏主畫面」，點開後裡面竟有23款交友軟體。

原PO在Dcard上發文，交往一年後男友對她不太感興趣，滾床單的頻率大幅下降，日前下台中給男友驚喜，到飯店之後立刻大戰一場，結束後男友去洗澡時，手機跳出訊息通知，名字是老虎的圖案，「女人的第六感就是這麼妙不可言」，訊息寫著「哥哥在嗎？」「Tonight有工作嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

更令她大開眼界的是，「我在他iPhone裡看到被隱藏的主畫面，一整頁都是交友軟體」，事後她找男友攤牌，男友不斷道歉並保證不會再犯，「我一直信奉劈腿不是0次就是無限次，拜託我還留著你是要等過年嗎？大家分手不要怕，果決點，下個更好」。

▲iPhone隱藏主畫面功能 。（圖／記者施怡妏攝）

貼文曝光後，掀起網友討論，「笑死，需求很大歐」、「祝妳早日找到對的人」、「這留著不得病都難」、「太扯了吧，每個帳號都充值嗎？重點是載太多了吧」、「竟然想得到隱藏主畫面，他也很厲害」、「下載任何一個都該很生氣的」、「男生可以出一篇交友軟體大全了」。

其中，多數網友注意到「iPhone隱藏主畫面」的功能，紛紛好奇詢問，原PO解答使用方法，在iPhone主畫面常案，底下會出現橢圓框框，點下去後會出現所有的主畫面，把要隱藏的畫面的勾勾取消，頁面就會被隱藏了。