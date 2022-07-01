女友睡旁邊...男大生凍未條手伸內褲指侵女同學　賠錢還被判刑！

▲謝姓男大生與女友及同系女同學到東北角玩，利用同張床睡覺竟指侵女同學得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

凍未條！謝姓男大生與女友及同系女同學一起出遊，投訴新北市石門區某民宿。豈料，謝男利用晚上3人睡同張床機會，竟心生淫念趁女同學熟睡，以手指指侵得逞，女同學嚇壞驚醒，並報警處理。謝男起初否認指侵，僅坦承有將手伸入內褲內撫摸，法院審理時，他才全認罪，並以60萬達成和解，士林地院依乘機性交罪判謝男有期徒刑1年8月，緩刑2年。

判決指出，3人前年5月8日一起出遊，晚上投宿在民宿，並睡同間房同張床，沒想到凌晨4、5時，謝男見女友、同系女同學小慧（化名）熟睡，竟不顧彼此情誼，伸出鹹豬手對小慧指侵，小慧因此嚇壞驚醒，並立刻報警提告。

挨告的謝男請了3名律師替自己辯護，一開始更狡辯沒有將手放進下體，只有撫摸小慧下體周圍，但全案進入法院審理後謝則全部認罪。

合議庭審酌2人以60萬達成和解，考量謝沒有前科，兼職外送員月入2萬多元，且有彌補過錯舉動，犯後態度良好，依乘機性交罪判1年8月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，應提供20小時義務勞務，使他建立正確法治觀念，謹慎其行，並回饋社會。