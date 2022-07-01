被陳家欽點名介入警政人事　徐國勇駁：笑死人了！權力是我的

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被陳家欽點名介入警政人事　徐國勇駁：笑死人了！人事權是我的

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前內政部警政署長陳家欽無預警申請提前退休，他在接受專訪時，坦言政治力介入人事，並直接點名插手的就是內政部長徐國勇。對此，徐國勇1日回應，法規規定，警監以上所有的離任、派任的權力都在內政部，「笑死人了，權力是我的，我在喬我的人事，哪有這回事嘛」。

針對被陳家欽點明介入警政人事，徐國勇1日表示，《警察人事條例》第九條規定，所有警察人員是內政部管理，第21條則規定，警監以上所有的離任、派任的權力都在內政部，不在警政署，所以警政署長要派任，需要經過內政部長遴任，警政署長只有建議權，而警監以下也是由內政部遴任，但內政部可交由直轄市政府遴任。

「法律規定這麼清楚，權力本來就是我內政部長的，我喬什麼？我的東西我還喬，這實在是令人不可思議。」徐國勇強調，他是個法律人，台灣是法治國家，一切依法行政。

徐國勇又說，權力是在內政部，「所以沒有什麼我在喬人事，笑死人了，權力是我的，我在喬我的人事，哪有這回事嘛！」大家不要誤會，把法律倒果為因，這是不對的。

另外，有傳言警政委員陳耀南透過黨政人士施壓陳家欽，希望爭取航空警察局長職位，且徐國勇也支持陳耀南，因此打亂了陳家欽7月的人事布局，也埋下陳家欽提早退休的導火線。

陳家欽專訪中表示，他只是在跟徐國勇討論，還未成定案，但卻被爆出來而被說與徐不合，憤而離職，這跟事實不符。陳也說，徐國勇有建議讓陳耀南任航警局長，但他則回應，現任局長未任滿一年，也守住非洲豬瘟、抓到很多毒品，要尊重對方意願，要不要離開，這是問題癥結點，都是在討論階段。

而徐國勇今受訪則解釋，陳耀南從事警察工作45年，「我跟他其實不熟」，他當部長時，陳耀南當時應是新竹市警察局長，任職約4-5年，「沒有一個局長當那麼久的」，所以當時他覺得這個人應該調走。

徐國勇說，後來這次討論航空警察局的時候，他發現所有警政委員中，陳耀南資深最深，且只有陳耀南待過航空警察局，且待了很久，所以當時才講說要討論一下。

徐國勇又說，譬如刑事警察局長黃嘉祿，因為黃再半年就退休了，屆時選舉已落幕，如果把黃調走，會不會造成刑事查賄產生震盪，所以（對陳家欽）說回去再考慮一下，我們要再商量一下，「就講到這裡而已，人事根本還沒有簽」。

徐國勇也再次強調，「權力是我的，我有什麼好喬的，還有什麼高層來喬，哪一個高層來喬？不會吧！」

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