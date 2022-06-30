高雄男駕駛「1天闖3車禍」全肇逃　被逮捕辯：下班想趕回家

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄市一名39歲黃姓男子30日開車在新興區、前鎮區連續發生3起車禍，總共造成3名女子、1名男童受傷，但他都沒有下車查看現場，而是都加速離開現場，肇事逃逸，最後在前鎮區德昌路遭警方包圍逮捕，訊後被警方依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲高雄駕駛1天闖3車禍全肇逃，落網辯「下班想趕回家」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲新興民生路口車禍畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據悉，黃男30日下午開車行經新興區中山、民生路口時，因為違規左轉撞上一輛雙載騎士，但他沒有下車關心騎士傷勢，而是加速沿路一直往東邊逃逸，過程中又在前鎮民權路撞上一輛機車，一樣沒有停車肇事逃逸，最後在前鎮德昌路附近被大批員警包圍，才停車束手就擒。

▲前鎮民權路車禍，機車被撞爛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，黃男除了上述2起車禍外，還涉及30日上午11時30分另一起肇事逃逸車禍，3次車禍共造成3名女子、1名男童受傷，所幸無人員死亡，黃男供稱是下班想趕快回家，其驗尿無毒品反應，也沒有酒駕情況，訊後依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▼黃男駕駛的轎車車頭已嚴重損毀。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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