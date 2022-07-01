釣竿放機車被偷「警調監視器」　火速查出竊賊...喵星人幹的

▲黃姓男子進便利商店購物，放在機車踏板上的釣桿被偷，小偷竟然是一隻黑野貓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮黃姓男子騎車到便利商店購物，離開前發現放在電動機車踏板上的釣竿不翼而飛，報警處理。經警方調閱附近路口監視器，赫然發現偷兒竟是一隻野貓，研判可能是釣竿上有魚的味道，所以把釣竿叼走，黃男得知，只能苦笑自認倒楣，也不再追究。

通霄警分局山腳派出所所長張景霖表示，這起釣竿「竊案」發生於6月22日晚間8時許，黃男騎電動機車到苑裡鎮山脚里全家便利店購物，購物完走出賣場準備騎車時，發現放在電動機車踏板上的釣竿不翼而飛，黃男懷疑釣竿是遭人順手牽羊，當下氣噗噗地前往山脚派出所報警處理。

派出所受理後，調閱便利店及周邊路口監視器過濾，發現有一隻野貓於黃男進入店內購物時，在黃男電動機車附近來回觀察，之後以迅雷不及掩耳的速度將釣竿刁走。警方研判可能是釣竿上有魚的味道，讓野貓誤以為是魚，故將釣竿刁走。

警方將偵查發現告知黃男，並提供監視器影像給黃男觀看，黃男當下也難以置信，只能苦笑自認倒楣，雖不能將「偷兒」繩之以法，但也讓這起釣竿「竊案」真相大白。

▲▼黃姓男子進便利商店購物，放在機車踏板上的釣桿被偷，小偷竟然是一隻黑野貓。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▼黃姓男子釣竿被偷報警，警方受理後調閱監視器發現小偷是黑野貓，只能苦笑自認倒楣。（圖／記者蔡文淵翻攝）