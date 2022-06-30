不爽被分手！男大生強壓15歲女友性侵　噁笑：懷孕妳就不會走了

▲台中一男大生因被未成年女友提分手，將女友強壓性侵後，還笑稱「懷孕妳就不會走了」，被法官判徒刑3年10月。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一男大生阿輝(化名)明知女友小琳(化名)年僅15歲，卻在小琳提分手時，不顧她全程哭泣掙扎，強壓她性侵得逞，完事後還笑稱「射進去了」、「懷孕妳就不會走了」，經小琳的老師發覺並通報，一、二審法官均依強制性交罪，判處阿輝3年10月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，阿輝和小琳交往後，從2018年10月就同居在阿輝的爺爺奶奶住處，隔年3月13日中午小琳提出分手，阿輝不願意，2人發生爭吵後，阿輝竟不顧小琳拒絕，在住處性侵她，隔日因小琳沒有到學校上課，經老師發現異狀後通報處理，全案才曝光。

全案審理時，阿輝否認犯行，辯稱當時他和小琳還是男女朋友，小琳沒住他家，他當天人在打工的火鍋店中，並沒有和小琳見面，3月14日分手後，2人就再也沒有見過面。

不過小琳清楚指控，2人同居至3月17日她才搬離，案發當天她坐在床上，向阿輝提分手，話還說完，阿輝就靠過來求歡，因小琳拒絕，阿輝問她「一定要分開一定要搞成這樣嗎？」、「可是我想要」後，不顧小琳哭泣掙扎，強脫她短褲性侵，完事後還說「射進去了」，小琳泣問「你是認真的嗎？」，阿輝笑稱「妳說呢？」後，逕自去上廁所，出來後才開始道歉，小琳問「你射進去懷孕怎麼辦？」，阿輝竟回「懷孕妳就不會走了」。

法官查閱2人對話紀錄，案發後小琳曾傳訊給阿輝表示：「從你今天在一個我說分手突然上我，我都哭了那一刻」、「我已經做好決定了」，並屢次問阿輝「今天下午，你跟我打砲為什麼」、「你在我心情最低落的時候直接上我」，但阿輝都沒有反駁，且回覆「我都說我會負責的意思了」，案發隔天，阿輝也在LINE中向小琳確認月經是否來了。

法官依通訊紀錄、阿輝當天的行蹤記錄等證據，認為阿輝的犯行事證明確，犯後他卻矢口否認，也未與小琳和解，毫無悔意，案經上訴台中高分院，依強制性交罪判處徒刑3年10月，全案還可上訴。