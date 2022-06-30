北約新戰略視北京為挑戰　陸駐歐盟使團：會堅決有力回擊

▲北約馬德里峰會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

北約（NATO）成員國領導人29日在西班牙馬德里峰會上批准了「戰略概念」文件，稱將努力應對中國對北約構成的系統性挑戰。對此，大陸駐歐盟使團回應，「中方將不得不高度關注，統籌應對，對侵犯我們利益的行徑會堅決有力回擊。」

陸駐歐盟使團表示，北約所謂「戰略概念文件」充斥著冷戰思維和意識形態偏見，肆意攻擊抹黑中國，中方對此堅決反對。

陸駐歐盟使團指出，北約作為冷戰產物和全球最大軍事聯盟，冷戰結束後30年仍未改變製造「敵人」、搞陣營對抗的思維和做法，「北約『戰略概念文件』聲稱別國帶來挑戰，實際上恰恰是北約自己在世界各地製造麻煩。」

陸駐歐盟使團提到，北約聲稱自己是防禦性組織、捍衛基於規則的國際秩序，卻肆意繞過聯合國安理會，對主權國家發動戰爭，導致大量平民喪生，數千萬人流離失所，「北約聲稱防區不會突破北大西洋，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，試圖把在歐洲搞集團對抗的套路複製到亞太。誰挑戰了安全？誰威脅了和平？這些年的戰亂和動盪，有哪幾個沒有北約的身影？」

陸駐歐盟使團強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅定做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國從未主動挑起過一場戰爭，從未侵略過別國一寸土地，從不干涉別國內政，從不輸出意識形態，更沒有搞過長臂管轄、單邊制裁和經濟脅迫，「中國始終維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。」

陸駐歐盟使團說，中國推動構建人類命運共同體，推進高質量共建「一帶一路」，提出全球安全倡議和全球發展倡議，為國際社會解決和平發展等重大問題提供了大量公共產品。中國的發展是全世界的機遇，不是任何人的挑戰。

陸駐歐盟使團還說，「我們敦促北約停止以意識形態劃線挑動對抗，放棄冷戰思維、零和博弈的做法，停止散佈針對中方的虛假信息和挑釁言論。既然北約已經將中國定位為『系統性挑戰』，那我們也不得不高度關注，統籌應對。對侵犯我們利益的行徑，我們會堅決有力回擊。」