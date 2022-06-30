　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024藍營誰爭大位？她曝朱立倫、侯友宜勢同水火　「連幕僚都不能重疊」

▲▼新北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第310次應變會議暨市政會議，侯友宜回應恩恩事件相關議題。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

隨著九合一大選戰況白熱化，2024總統大選關注度也漸升，有最新民調顯示，現任副總統賴清德支持度領先，藍營則有中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫有意角逐，但資深媒體人黃光芹就爆料，朱、侯兩人勢同水火，不僅幕僚人馬不可能重疊、跳槽，甚至朱系民意代表跟侯友宜也離得很遠，已經是水火不容、涇渭分明。

根據《美麗島電子報》公布的民調顯示，針對「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」這題，賴清德以33.0％領先，新北市長侯友宜的19.8％，民眾黨主席、台北市長柯文哲的17.9％，而國民黨主席朱立倫僅3.3％。

根據民調數字顯示，賴清德支持度持續走高，綠營人選幾乎定於一尊，藍營部分，侯友宜受到近期恩恩案衝擊，無法維持一直以來的高支持度，比起上次民調直接下滑7個百分點，而朱立倫支持度則始終在低谷徘徊。

而日前資深媒體人黃暐瀚爆料，朱立倫曾私下跟很多人講過「不選2024」，暗指要扶植新北市長侯友宜，國民黨立委葉毓蘭也說，朱曾提過類似的話。對此，黃光芹不以為然，她30日在訪問前立委沈富雄時，在節目上透露，據自己了解，侯友宜跟朱立倫已經不合到，幕僚人馬不可能重疊、跳槽，甚至朱系民意代表跟侯友宜也離得很遠，已經是水火不容、涇渭分明。

在朱立倫擔任新北市長期間，侯友宜當過朱8年副手，過往也被視為「友朱」人馬，在侯友宜參選新北市長期間，朱立倫也扮演重要角色，但侯上任後，逐漸建立自己的團隊，朱系人馬也陸續淡出，加上侯友宜在四大公投與黨中央刻意「保持距離」，朱侯關係似已不若從前。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
昆凌趁周杰倫不在家「私下行程」曝　親揭夫妻真實生活
KIMIKO生理期「特別癢」PO文求助　網友湧入：我也是
精液恐是猴痘感染媒介！專家研究結果曝光
男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上啪啪」氣炸
網紅超商遇自己配音廣告！「現場模仿」店員驚呆反應笑炸
攸關錢包！「3大新制」7月上路　優惠、抗漲一次看懂
美股開盤道瓊「大跌500點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「中國試圖摧毀台灣民主生活」　蔡英文：要深化了解威權操弄手段

2024藍營誰爭大位？她曝朱立倫、侯友宜勢同水火　「連幕僚都不能重疊」

快訊／吳怡農也確診！喊話長輩快去打疫苗　「照顧自己也照顧彼此」

「政壇小看蔡總統布局」　黃暐瀚估綠營年底搶十縣市：蔡英文是張無忌

將年增3億元電費！優惠卻只補助300萬　北捷再喊話中央「擴大優惠」

陳柏惟稱美好一仗已打過宣布退黨　台灣基進：大家都是台灣隊成員

台灣基進嘆不捨陳柏惟退黨　「為台灣隊繼續打拚」

對決柯志恩！陳其邁「拚市政優先」　市黨部組最強輔選團隊備戰

再酸蔣萬安願景「早已做了」　黃珊珊：「無限」可能性也等於是零

快訊／陳柏惟退出台灣基進　「那美好的一仗已經打過」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

小黑柴被鄰居阿姨「連啵15下」　破音慘叫趕緊逃：阿母救郎喔

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

「中國試圖摧毀台灣民主生活」　蔡英文：要深化了解威權操弄手段

2024藍營誰爭大位？她曝朱立倫、侯友宜勢同水火　「連幕僚都不能重疊」

快訊／吳怡農也確診！喊話長輩快去打疫苗　「照顧自己也照顧彼此」

「政壇小看蔡總統布局」　黃暐瀚估綠營年底搶十縣市：蔡英文是張無忌

將年增3億元電費！優惠卻只補助300萬　北捷再喊話中央「擴大優惠」

陳柏惟稱美好一仗已打過宣布退黨　台灣基進：大家都是台灣隊成員

台灣基進嘆不捨陳柏惟退黨　「為台灣隊繼續打拚」

對決柯志恩！陳其邁「拚市政優先」　市黨部組最強輔選團隊備戰

再酸蔣萬安願景「早已做了」　黃珊珊：「無限」可能性也等於是零

快訊／陳柏惟退出台灣基進　「那美好的一仗已經打過」

人生首發滿貫彈　蔣少宏：爸爸應該很爽

「3X3.EXE PREMIER」台灣站週末登場　助國內好手前進奧運

炎亞綸現身《一家團圓》！　3分鐘「全台語」撩爆張鳳書

亞洲第1！世錦賽公開水域　卓承齊游25公里飆第9創台灣最佳績

徐若瑄增胖8公斤「看鏡頭嚇傻」　 柯震東詮釋母胎單身相信簡單愛

集邦估：第2季液晶監視器面板出貨量季減11.3%　曝下半年需求疲弱

拉脫維亞總統：俄羅斯侵略獲勝　就會「激勵中國」做類似的事

其實陳冠宇狀況很好　葉總：很多不紮實安打

美軍極音速導彈飛行測試　再度失敗

吳婉君川字肌炸裂！　曬「一日晚餐」網嚇：真的假的

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

快訊／陳柏惟退出台灣基進　「那美好的一仗已經打過」

快訊／300億租屋補貼「申請5步驟曝光」

2024總統史上最辛苦　他曝面臨3危機

「政壇小看蔡總統布局」　黃暐瀚估綠營年底搶十縣市：蔡英文是張無忌

謝龍介母過世享耆壽90歲　他PO文：永遠愛您

柯志恩政見「沒有愛情摩天輪」　韓國瑜笑了

蘇揆今宣布300億租金補貼　7月起申請50萬戶可受惠

300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣

國軍吃爆石斑魚　國防部：已採購1548公斤

他曝柯志恩2大優點　「綠營對她很感冒」

快訊／外交部長吳釗燮確診　有輕微呼吸道症狀

罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬元

「賽馬娘」手遊聲明標「當地」非「台灣」　鄭運鵬：這並沒有違法

指揮中心「誤貼日期」釀新北背黑鍋！　侯友宜無奈嘆氣吐心聲

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

一中街狂頂讓「人潮跑到這裡」！網：傻了才去逛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面