2024藍營誰爭大位？她曝朱立倫、侯友宜勢同水火　「連幕僚都不能重疊」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著九合一大選戰況白熱化，2024總統大選關注度也漸升，有最新民調顯示，現任副總統賴清德支持度領先，藍營則有中廣董事長趙少康、新北市長侯友宜、黨主席朱立倫有意角逐，但資深媒體人黃光芹就爆料，朱、侯兩人勢同水火，不僅幕僚人馬不可能重疊、跳槽，甚至朱系民意代表跟侯友宜也離得很遠，已經是水火不容、涇渭分明。

根據《美麗島電子報》公布的民調顯示，針對「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」這題，賴清德以33.0％領先，新北市長侯友宜的19.8％，民眾黨主席、台北市長柯文哲的17.9％，而國民黨主席朱立倫僅3.3％。

根據民調數字顯示，賴清德支持度持續走高，綠營人選幾乎定於一尊，藍營部分，侯友宜受到近期恩恩案衝擊，無法維持一直以來的高支持度，比起上次民調直接下滑7個百分點，而朱立倫支持度則始終在低谷徘徊。

而日前資深媒體人黃暐瀚爆料，朱立倫曾私下跟很多人講過「不選2024」，暗指要扶植新北市長侯友宜，國民黨立委葉毓蘭也說，朱曾提過類似的話。對此，黃光芹不以為然，她30日在訪問前立委沈富雄時，在節目上透露，據自己了解，侯友宜跟朱立倫已經不合到，幕僚人馬不可能重疊、跳槽，甚至朱系民意代表跟侯友宜也離得很遠，已經是水火不容、涇渭分明。

在朱立倫擔任新北市長期間，侯友宜當過朱8年副手，過往也被視為「友朱」人馬，在侯友宜參選新北市長期間，朱立倫也扮演重要角色，但侯上任後，逐漸建立自己的團隊，朱系人馬也陸續淡出，加上侯友宜在四大公投與黨中央刻意「保持距離」，朱侯關係似已不若從前。