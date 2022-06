BA.4、BA.5害慘110國！全球確診暴增20%　譚德塞：大流行還沒結束

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/編譯

世界衛生組織(WHO)29日表示,全球新冠疫情受到Omicron亞型變異株BA.4、BA.5影響,約有110國染疫狀況呈上升趨勢,進而造成病例總數增加20%。秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說,「這場大流行正在發生變化,但還沒結束」。

譚德塞在每周例行記者會上強調,全球疫情數據總體上保持相對穩定,但任何人都不應抱持新冠病毒正在消失的錯覺。依據統計,在世衛組織監測的六大世界區域中,有三大區域的死亡人數上升。

「這場大流行正在發生變化,但還沒結束」,譚德塞表示,隨著通報與基因定序的下降,追蹤病毒的能力受到威脅,所有國家在2022年中達到至少為70%人口接種疫苗的樂觀期限,看起來已經不太可能,且低收入國家平均接種比率僅13%。只有各國政府、國際機構及民間部門採取一致行動,才能解決眼前的挑戰。

不過世衛也說,若以樂觀角度來看,在過去18個月當中,已有超過120億劑疫苗分發配送至世界各地,全球已有75%的衛生工作者及60歲以上族群已進行接種。

譚德塞指出,依據醫學期刊刺胳針(Lancet)估計,新冠疫苗的出現成功挽救2000萬人的性命,呼籲所有高危險人群盡快接受疫苗接種以及施打追加劑,「對一般人來說,持續強化免疫力是有意義的,有助減輕病症嚴重程度,或降低長時間或後遺症的風險」,因持續處於輕症狀態存在負面影響,孩童不能上學、成年人無法上班,將導致進一步經濟與供應鏈中斷。

至於次世代疫苗,譚德塞表示,確保次世代疫苗的資金至關重要,篩檢、治療也一樣,「理想的解決方案是開發通用冠狀病毒疫苗,涵蓋目前所有變異株與未來可能出現的毒株,這是可行的」。

