BA.4、BA.5害慘110國！全球確診暴增20%　譚德塞：大流行還沒結束

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

世界衛生組織（WHO）29日表示，全球新冠疫情受到Omicron亞型變異株BA.4、BA.5影響，約有110國染疫狀況呈上升趨勢，進而造成病例總數增加20%。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「這場大流行正在發生變化，但還沒結束」。

譚德塞在每周例行記者會上強調，全球疫情數據總體上保持相對穩定，但任何人都不應抱持新冠病毒正在消失的錯覺。依據統計，在世衛組織監測的六大世界區域中，有三大區域的死亡人數上升。

「這場大流行正在發生變化，但還沒結束」，譚德塞表示，隨著通報與基因定序的下降，追蹤病毒的能力受到威脅，所有國家在2022年中達到至少為70%人口接種疫苗的樂觀期限，看起來已經不太可能，且低收入國家平均接種比率僅13%。只有各國政府、國際機構及民間部門採取一致行動，才能解決眼前的挑戰。

不過世衛也說，若以樂觀角度來看，在過去18個月當中，已有超過120億劑疫苗分發配送至世界各地，全球已有75%的衛生工作者及60歲以上族群已進行接種。

譚德塞指出，依據醫學期刊刺胳針（Lancet）估計，新冠疫苗的出現成功挽救2000萬人的性命，呼籲所有高危險人群盡快接受疫苗接種以及施打追加劑，「對一般人來說，持續強化免疫力是有意義的，有助減輕病症嚴重程度，或降低長時間或後遺症的風險」，因持續處於輕症狀態存在負面影響，孩童不能上學、成年人無法上班，將導致進一步經濟與供應鏈中斷。

至於次世代疫苗，譚德塞表示，確保次世代疫苗的資金至關重要，篩檢、治療也一樣，「理想的解決方案是開發通用冠狀病毒疫苗，涵蓋目前所有變異株與未來可能出現的毒株，這是可行的」。