　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BA.4、BA.5害慘110國！全球確診暴增20%　譚德塞：大流行還沒結束

▲▼譚德塞獲唯一提名指定為下屆WHO秘書長候選人，感到非常激動。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

世界衛生組織（WHO）29日表示，全球新冠疫情受到Omicron亞型變異株BA.4、BA.5影響，約有110國染疫狀況呈上升趨勢，進而造成病例總數增加20%。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，「這場大流行正在發生變化，但還沒結束」。

譚德塞在每周例行記者會上強調，全球疫情數據總體上保持相對穩定，但任何人都不應抱持新冠病毒正在消失的錯覺。依據統計，在世衛組織監測的六大世界區域中，有三大區域的死亡人數上升。

「這場大流行正在發生變化，但還沒結束」，譚德塞表示，隨著通報與基因定序的下降，追蹤病毒的能力受到威脅，所有國家在2022年中達到至少為70%人口接種疫苗的樂觀期限，看起來已經不太可能，且低收入國家平均接種比率僅13%。只有各國政府、國際機構及民間部門採取一致行動，才能解決眼前的挑戰。

不過世衛也說，若以樂觀角度來看，在過去18個月當中，已有超過120億劑疫苗分發配送至世界各地，全球已有75%的衛生工作者及60歲以上族群已進行接種。

譚德塞指出，依據醫學期刊刺胳針（Lancet）估計，新冠疫苗的出現成功挽救2000萬人的性命，呼籲所有高危險人群盡快接受疫苗接種以及施打追加劑，「對一般人來說，持續強化免疫力是有意義的，有助減輕病症嚴重程度，或降低長時間或後遺症的風險」，因持續處於輕症狀態存在負面影響，孩童不能上學、成年人無法上班，將導致進一步經濟與供應鏈中斷。

至於次世代疫苗，譚德塞表示，確保次世代疫苗的資金至關重要，篩檢、治療也一樣，「理想的解決方案是開發通用冠狀病毒疫苗，涵蓋目前所有變異株與未來可能出現的毒株，這是可行的」。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
快訊／台股重挫逾400點！下探14800　台積電大跌14.5
LIVE／雙颱共舞！芙蓉颱風今生成 艾利最快明接棒
快訊／又一熱帶低壓生成！最快明變「艾利」颱風
25歲正妹美甲師竟是販毒首腦！客廳花束都用台幣折
趙孟姿出血驚「子宮頸閉鎖不全」！緊急手術　救命線護兒
松山高中生偷拍老師媽期末考答案PO網！　校方：高一全部重考
快訊／300億租屋補貼啟動！申請只需5步驟
「2024總統史上最辛苦」　他揭台灣未來3大危機
快訊／中職測試會入選名單公布！　史上推薦最多74人
快訊／高雄2行政區明停水20hrs！　3.6萬戶受影響

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美日韓領導人睽違5年召開會談　討論如何應對「北韓核武威脅」

男連續殺死30女還吃屍體　警在隱藏地下室找到「4600塊人骨」

睡滿「這時間」有助健康！美機構曝長壽8大祕訣　助眠小撇步曝光

自殺式壞習慣！　美研究曝：「開電視睡覺」易早死

湖畔浪漫求婚！他一開盒「鑽戒噴飛」掉水裡　悲劇瞬間全被拍

天空突然飛來2飛彈！購物中心炸成廢墟20死　倖存男：到處是屍體

144名烏軍獲釋！開戰以來最大戰俘交換　包含95名死守馬力波士兵

敘利亞承認烏東2分離地區獨立　烏克蘭同日「宣布斷交」

BA.4、BA.5害慘110國！全球確診暴增20%　譚德塞：大流行還沒結束

再戰烏克蘭？李根大尉透露「下個月動手術」：將再次翱翔天際

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

男對女警比「超噁手勢」！　依妨害公務、性騷擾送辦

美日韓領導人睽違5年召開會談　討論如何應對「北韓核武威脅」

男連續殺死30女還吃屍體　警在隱藏地下室找到「4600塊人骨」

睡滿「這時間」有助健康！美機構曝長壽8大祕訣　助眠小撇步曝光

自殺式壞習慣！　美研究曝：「開電視睡覺」易早死

湖畔浪漫求婚！他一開盒「鑽戒噴飛」掉水裡　悲劇瞬間全被拍

天空突然飛來2飛彈！購物中心炸成廢墟20死　倖存男：到處是屍體

144名烏軍獲釋！開戰以來最大戰俘交換　包含95名死守馬力波士兵

敘利亞承認烏東2分離地區獨立　烏克蘭同日「宣布斷交」

BA.4、BA.5害慘110國！全球確診暴增20%　譚德塞：大流行還沒結束

再戰烏克蘭？李根大尉透露「下個月動手術」：將再次翱翔天際

1日7餐胖到120！《星光》盧學叡「血壓200」狠甩40公斤

南韓目標組16人↑偶像男團　金東彬、元鉉植隊友真面目揭開

周天成惜遭印度好手直落二　無緣晉級大馬公開賽8強　

泰國Cosplay神人「扮成炸雞」！網驚：業配竟然接到台灣來了

楊小黎突曬「超兇深V」婚紗照：大家都要幸福！網驚問：新郎在哪

風・Luxury／名牌時裝剩料、廢棄漁網變錶帶　連錶殼都再生材質

考試院會拍板：高普考增列需用名額1004名　連同原公告累計2646人

神級雪乳JKF女郎華西街驚魂！怪男咆哮恐嚇　網：打給保安大隊

台股重挫逾400點！下探14800　台積電大跌14.5元

友情勝疫情！綠委無懼王定宇確診　「脫罩」合影、開會

國際熱門新聞

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

286倍月薪入帳　他答應還錢卻神隱

即／10歲女童找到了！車內發現「3人屍體」

核動力「天空郵輪」可載5千人飛行永不落地

洋基小女孩翻轉水瓶high翻主場　網：每個人都需要

「美奶滋」女老師超正！　男同學上課超興奮

輝瑞／BNT開始測試「冠狀病毒通用疫苗」

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

促成北約再東擴　拜登電話外交奏效

烏淪陷區赴克里米亞巴士火車開通　擬辦入俄公投

美股微漲82點　標普創尼克森以來最遭上半年表現

波蘭威懾普丁：歡迎美在波建軍事總部

WHO：猴痘持續全球擴散　孕婦、兒童高風險

敘利亞宣布：正式承認烏東「二小國」獨立

更多熱門

相關新聞

本土回升卡4萬「預期內」！李秉穎曝1情況：入境嚴管不太對

本土回升卡4萬「預期內」！李秉穎曝1情況：入境嚴管不太對

中央流行疫情指揮中心29日公布新增4萬2112例本土個案，且近2天都破4萬例，看似病例數回升。不過指揮中心仍表示，相較於上週，疫情有穩定下降趨勢。而台大醫院小兒科醫師李秉穎認為，是已經過了高原期，但還是有變數，案例數的增長也在他的預期內，因為台灣的疫情一定會下降的較慢。

成大妹快篩陽「自製原味鑰匙圈」　網傻眼

成大妹快篩陽「自製原味鑰匙圈」　網傻眼

連2天卡在4萬！下降沒預期快　醫給答案

連2天卡在4萬！下降沒預期快　醫給答案

台大醫：兒童MIS-C高峰期來了

台大醫：兒童MIS-C高峰期來了

點名這縣市先跌破千　沈政男：全台才可能跌破萬

點名這縣市先跌破千　沈政男：全台才可能跌破萬

關鍵字：

世界衛生組織譚德塞新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

林進認愛1年　「跟男友披白紗」畫面超浪漫！甜蜜告白

女演員肚痛伸手一接：4個月胎兒掉掌上

「股市阿土伯」是誰？靠8字口訣3天賺1億元

滷肉飯命案逮14人　2逃亡大咖身分曝

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面