單腳站立低於10秒　醫：未來10年死亡高風險

▲您能單腳站立超過10秒嗎？（示意圖／達志影像）



記者陳俊宏／綜合報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（30日）分享英國研究表示，無法單腳站立10秒，未來10年內死亡率提高，「一直站不穩，無法維持平衡狀態，這就是身體健康的警訊！」

黃軒在臉書說，根據英國布里斯託大學（University of Bristol）研究，平常人單腳站立的平衡感在60歲左右之前，仍然可以保持著相當不錯的水準，但隨後（>60歲）開始迅速下降趨勢。

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黃軒指出，該研究在2009年2月至2020年12月期間，接受測試的1702人，年齡在51-75歲、平均年齡為61歲，其中68%的參與者是男性，在試驗中要求面朝前、手臂向下，貼在身體的一側，並將抬起的腿連接到對側腿的小腿上，這樣進行單腳站立10秒，看看這些人有哪些人無法維持10秒？然後這些人10年內死亡率是否增加？

黃軒提到，研究發現：

1、幾乎是20%的人，單腳站立無法維持10秒，這樣的情況幾乎每5年會翻近一倍。

2、研究追蹤期間約有7%人會死亡，主要死因是癌症32%、心血管疾病30%、呼吸系統疾病9%、新冠病毒感染併發症7%。

3、單腳站立超過10秒者，其10年内的死亡率為4.5%；單腳站立無法超過10秒者，其10年内的死亡率則為17.5%。

4、那些失敗的人（單腳站立無法超過10秒者）通常身體狀況不佳，往往伴隨有肥胖、心臟病、高血壓和高脂血症。

5、特別是糖尿病患者（單腳站立無法超過10秒者）其死亡率比例，比通過者（單腳站立超過10秒者）高出近3倍。

黃軒表示，從考慮年齡、性別和潛在疾病的分析結果來看，研究小組得出結論，單腳不能站立10秒以上，其未來10年內，因某種原因死亡的風險會增加84%。他提醒，原來一個人單腳站立維持超過10秒以上是非常重要的！一直站不穩，無法維持平衡狀態，這就是身體健康的警訊！

►本文獲得黃軒醫師授權。