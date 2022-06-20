　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

BA.4、BA.5「容易侵襲這器官」！醫憂：正回到更危險感染形式

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國內本土疫情趨緩，正值邊境鬆綁之際，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5也已從境外傳入台灣。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron釀成本土大流行，雖然過去專家都推估病毒將趨於流感化，症狀會越來越輕。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述多國研究指出，BA.4、BA.5可能已經進化成容易感染肺部細胞，而非上呼吸道組織，與早期的變異株更為類似，專家憂心，「病毒看起來正在轉向回到更危險的感染形式」。

黃軒醫師引述日本東京大學病毒學家佐藤研究，相較於BA.2，BA.4及BA.5在人類支氣管與肺泡細胞中傳播力更強，在老鼠實驗中更具致病性，會出現體重明顯下降、血氧降低、呼氣曲線更差，更有肺泡、支氣管嚴重發炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，東京大學研究數據更指出，BA.4、BA.5在肺臟細胞的複製效率和再生數都比BA.2高，且似乎對患者先前感染Omicron時產生的抗體具有抵抗能力，「東京大學的研究人員斷言，Omicron亞變種，特別是BA.4、BA.5，對全球的健康風險可能高於BA.2。」

▲松山機場篩檢站啟用，民眾持快篩陽性檢體排隊等候採檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲東京研究發現，BA.4、BA.5，對全球的健康風險可能高於BA.2。（示意圖／記者林敬旻攝）

黃軒接著分享英國發現，隨著BA.4、BA.5快速增加下，週新增確診病例增加至33%、醫院住院率也增加23～50%、佔床率上升12%，至於死亡率沒有下降過，「他們自己預估，死亡會一週內再增加8%。」

黃軒指出，各國控制Omicron疫情，大多都經過「社區警示、隨身NPI、在家篩檢、快速接種加強劑」等方法。但最近研究發現，若只單靠自然感染或僅接種一、二劑疫苗，就想得到很好的抗體、對付BA.4、BA.5可能會失望，「因為日本研究人員發現那些BA.1/BA.2血清抗體，根本對BA.4/BA.5完全無效。而那些有接種過BA.1/BA.2疫苗的人，其抗體要對抗BA.4/BA.5病毒仍然不足的，有在交叉免疫反應對抗下，或許也勝過於完成沒有接種疫苗或自然感染所產生的抗體的。」

於是雙價疫苗開始產生了，黃軒說，初步研究顯示，莫德納的雙價疫苗可產生高濃度的中和抗體，「這支雙價疫苗設計為針對原始病毒株以及Beta變異株，當作追加劑使用時，可以對抗Omicron變種有較佳的免疫效果。」研究人員發現這些受試者接種雙價疫苗後6個月，相較於現行疫苗，體內對抗Omicron的中和抗體數值更高，不過仍須更多醫療研究報告證明。

►想跟小孩搶來玩！超逼真廚具設備齊全、外型美翻

ET快訊
消防員外洩「恩恩案橫向錄音帶」　侯友宜轟：非常不可取
影片曝！雷霆2000火箭車爆炸　現場狂冒濃煙
BA.4、BA.5「容易侵襲這器官」！醫憂：正回到更危險感染
快訊／地震太強　台鐵光復站「天花板變形掉落」
澎湖拍到「金色人龍攻頂玉山」　超神一幕震撼萬人
快訊／25歲國道警舉槍自戕　搶救6天宣告不治
陳柏惟爆多病纏身！半邊背遭殃　嘆：看我多會忍
台積電股價破底「4字頭」創1年半低點　今年市值蒸發5兆
快訊／國5雪隧路口3車追撞　1人受困車內多人傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地震太強！台鐵光復站候車室「天花板變形掉落」

確診沒胃口！突愛上「寶藏級水果」妹子狂嗑：人間極品　一票驚呆

家寧同框男網紅！網炸鍋「你們會給女友這樣？」　1舉動粉絲戰翻

快訊／餘震不斷！花蓮發生規模4.2地震

大鑫黑心快篩混充美國貨！遭爆「早知情是陸製」　食藥署4點澄清

澎湖拍到「金色人龍攻頂玉山」　超神一幕震撼萬人：太感動了

今天熱爆！8縣市亮「36°C高溫燈號」　午後雷陣雨熱區出爐

6.0強震狂搖！鯉魚潭7秒即時影像曝光　「上下猛晃」網暈爆

累積能量多「一個月內都有餘震」！今年規模6以上地震是平均2倍

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻脫口「1句話」！妹子氣炸：不是第一次

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

彰化3兄弟瘦成皮包骨　導演批：社會安全網破洞

裁判站中線主持拔河賽　閃避太慢秒被繩子卡GG

原住民大叔住「哈囉貓房間」 　超爆笑Room tour笑翻網！

謝忻回民視不怕遇阿翔！ 　小甜甜一旁笑虧「畢竟深愛過」

買房貸款年限短、利率高　10年師傅：做工難成家

地震太強！台鐵光復站候車室「天花板變形掉落」

確診沒胃口！突愛上「寶藏級水果」妹子狂嗑：人間極品　一票驚呆

家寧同框男網紅！網炸鍋「你們會給女友這樣？」　1舉動粉絲戰翻

快訊／餘震不斷！花蓮發生規模4.2地震

大鑫黑心快篩混充美國貨！遭爆「早知情是陸製」　食藥署4點澄清

澎湖拍到「金色人龍攻頂玉山」　超神一幕震撼萬人：太感動了

今天熱爆！8縣市亮「36°C高溫燈號」　午後雷陣雨熱區出爐

6.0強震狂搖！鯉魚潭7秒即時影像曝光　「上下猛晃」網暈爆

累積能量多「一個月內都有餘震」！今年規模6以上地震是平均2倍

激戰後男友溫柔摸頭　下秒卻脫口「1句話」！妹子氣炸：不是第一次

實算西門町精華路段「鐵門拉下46間」　店家嘆：純逛不買難生存

台中監獄被爆沒快篩變「病毒培養皿」　獄方駁：備足3000劑

玄彬29張最新帥照公開！禁慾系總裁撿到孫仙玻璃鞋「變身白馬王子」

警轟7槍還是跑了！通緝犯逃亡13天...三重女友家狼狽落網　

罐罐沒吃完！挑嘴貓使喚媽「倒掉換新的」　坐床角猛瞪怒吼半小時

Jennie撞衫大6歲秀英對尬S曲線！　金棕髮＋白皙美肩神複製

新北消防員洩漏橫向錄音帶　侯友宜直批不可取：騷擾所有防疫工作

住星級飯店送「室內衝浪」！爽吃自助早餐　還能在32樓戶外泳池拍照

金盛世總座灌水營收撈68萬　經理私設公司分紅253萬...14人起訴

央行「僅」升半碼抗通膨　民怨炸鍋灌爆官方臉書

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／09：05規模6地震！　最大震度5弱

好市多冷凍石斑價格驚人　內行曝便宜撇步

8分鐘連2震　凌晨最大規模3.6、震度3級

岳母出頭期房子共有　婆婆怒討1間

石斑魚遭禁卻「沒一攤在賣」　網1句開酸了

違停公車格買水餃　賓士男反嗆叭三小

阿公開法拉利買菜　魚販曝：他還有其他跑車

強震狂搖！鯉魚潭7秒即時畫面曝　網暈爆

電影院哪個位置視野最好？內行曝最佳算式

看到就噤聲！「最討厭的IG限動」網點名1類

國家警報響了！花東發生有感地震

根本理想型！「最帥YouTuber」網友狂讚他

更多熱門

相關新聞

台南確診+5085名

台南確診+5085名

台南市19日新增5085名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至6月18日，台南市累計確診個案人數共210595名，已解除隔離172362名、尚在隔離中38233名，5085名確診者中，以30至39歲人數最多，佔當日確診人數比例17.9％，台南市全年齡累計確診比率11.37％。

金門+89！打疫苗送5百禮券只到月底

金門+89！打疫苗送5百禮券只到月底

BA.4、BA.5入侵　張上淳曝未來監測要做2件事

BA.4、BA.5入侵　張上淳曝未來監測要做2件事

康復後仍腦霧半年　對抗Omicron最強組合曝

康復後仍腦霧半年　對抗Omicron最強組合曝

疫情緩降！確診地圖曝光　新北77萬最多

疫情緩降！確診地圖曝光　新北77萬最多

關鍵字：

黃軒BA.5BA.4本土疫情變種株Omicron醫療量能追加劑

讀者迴響

熱門新聞

家寧米蘭同框男網紅喊：my love

專家曝BA.4、BA.5「大舉入侵時間」

冷氣開26度常熱醒？內行人：關鍵非溫度

上富豪遊艇6hrs遭放血慘死！女星「體內驗出失身水」

男人都被媳婦搶走！70歲婆婆砸百萬回春

金鐘視后分手小7歲男友！　認「未來方向不同」

送貨司機「網購中毒」月花13萬！

快訊／09：05地牛翻身　台北明顯搖晃

即／陸軍「雷霆2000火箭」發射中爆炸　演訓緊急暫停

外洩恩恩案橫向錄音　新北公務員自首

流汗臭爆「這4部位最難聞」！醫：愛吃2食物味更濃

快訊／09：05規模6地震！　最大震度5弱

王心凌揭20年「不露右臉」真相！

藍正龍夜市放風4小時　撐傘護花送女生回家

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

更多

最夯影音

更多
言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典

言承旭還原道明寺融化Angelababy　「我是有size的男人」再現經典
少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

少年台3線過彎打滑自摔　高速衝撞對向轎車身亡

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

女童清晨5點獨坐超商　暖警牽她一間間找家❤

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

重機疑超速逆撞機車　瞬間巨響釀1死1重傷

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

Ella生日「Selina.田馥甄突現身」　當場暴哭：妳們真的來了！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面