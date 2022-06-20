BA.4、BA.5「容易侵襲這器官」！醫憂：正回到更危險感染形式

▲國內本土疫情趨緩，正值邊境鬆綁之際，Omicron亞型變異株BA.4和BA.5也已從境外傳入台灣。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron釀成本土大流行，雖然過去專家都推估病毒將趨於流感化，症狀會越來越輕。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述多國研究指出，BA.4、BA.5可能已經進化成容易感染肺部細胞，而非上呼吸道組織，與早期的變異株更為類似，專家憂心，「病毒看起來正在轉向回到更危險的感染形式」。

黃軒醫師引述日本東京大學病毒學家佐藤研究，相較於BA.2，BA.4及BA.5在人類支氣管與肺泡細胞中傳播力更強，在老鼠實驗中更具致病性，會出現體重明顯下降、血氧降低、呼氣曲線更差，更有肺泡、支氣管嚴重發炎。

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此外，東京大學研究數據更指出，BA.4、BA.5在肺臟細胞的複製效率和再生數都比BA.2高，且似乎對患者先前感染Omicron時產生的抗體具有抵抗能力，「東京大學的研究人員斷言，Omicron亞變種，特別是BA.4、BA.5，對全球的健康風險可能高於BA.2。」

▲東京研究發現，BA.4、BA.5，對全球的健康風險可能高於BA.2。（示意圖／記者林敬旻攝）

黃軒接著分享英國發現，隨著BA.4、BA.5快速增加下，週新增確診病例增加至33%、醫院住院率也增加23～50%、佔床率上升12%，至於死亡率沒有下降過，「他們自己預估，死亡會一週內再增加8%。」

黃軒指出，各國控制Omicron疫情，大多都經過「社區警示、隨身NPI、在家篩檢、快速接種加強劑」等方法。但最近研究發現，若只單靠自然感染或僅接種一、二劑疫苗，就想得到很好的抗體、對付BA.4、BA.5可能會失望，「因為日本研究人員發現那些BA.1/BA.2血清抗體，根本對BA.4/BA.5完全無效。而那些有接種過BA.1/BA.2疫苗的人，其抗體要對抗BA.4/BA.5病毒仍然不足的，有在交叉免疫反應對抗下，或許也勝過於完成沒有接種疫苗或自然感染所產生的抗體的。」

於是雙價疫苗開始產生了，黃軒說，初步研究顯示，莫德納的雙價疫苗可產生高濃度的中和抗體，「這支雙價疫苗設計為針對原始病毒株以及Beta變異株，當作追加劑使用時，可以對抗Omicron變種有較佳的免疫效果。」研究人員發現這些受試者接種雙價疫苗後6個月，相較於現行疫苗，體內對抗Omicron的中和抗體數值更高，不過仍須更多醫療研究報告證明。